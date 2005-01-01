Путин назвал главную цель своей жизни

Владимир Путин, принесший присягу президента России и в четвертый раз вступивший в должность главы государства, обратился к россиянам.

«В эти минуты, вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою ответственность перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией», – сказал Путин, заверив граждан в том, что целью его жизни «будет, как и прежде, служение людям». «Для меня это превыше всего», – признался российский лидер.

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего – мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье», – сказал глава государства.

Президент выразил благодарность россиянам за сплоченность. «Еще раз хочу сказать спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы оказали мне на выборах. В этой поддержке – вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свои позиции», – сказал Путин.

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, что их может обеспечить только свободное общество», – сказал глава государства.

«Путь вперед не бывает простым, но история не прощает только одного – безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности, особенное в это трудное время», – заметил Путин. По его словам, решения, которые предстоит принять, «без всякого преувеличения, являются историческими».

Трансляцию ведет телеканал RT.