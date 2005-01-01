Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьера

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру на пост премьер-министра страны.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин предложил на этот пост Дмитрия Медведева.

Медведев был председателем российского правительства с 8 мая 2012 года, то есть весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства.

Газета ВЗГЛЯД предсказывала, что Дмитрий Медведев сохранит пост главы правительства и после 7 мая, и перечисляла задачи, которые глава государства поставит перед кабмином.

Правительство ушло в отставку в понедельник после того, как избранный президент Владимир Путин принес присягу. Новые майские указы президента появятся с формированием нового кабмина, что, вероятно, произойдет в течение нескольких недель.

Госдума планирует 8 мая рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера.