Думские фракции отреагировали на внесенную Путиным кандидатуру премьера

Госдума планирует 8 мая рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы российского правительства, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

В то же время глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что его фракция в Думе в понедельник встретится с кандидатом на пост премьера, передает ТАСС.

Лебедев сообщил, что кандидатура Медведева будет рассмотрена 8 мая. «Да, планируем уже завтра рассмотреть кандидатуру Медведева», – сказал он.

Лебедев добавил, что консультации во фракциях начнутся в понедельник. ЛДПР встретится с Медведевым в 18.00, отметил депутат.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что «Единая Россия» обсудит кандидатуру Медведева на заседании.

«Сегодня состоится заседание фракции, где мы будем обсуждать предложение президента и на котором будет присутствовать Дмитрий Анатольевич. У депутатов есть вопросы и предложения, которые они хотели бы обозначить. Именно для этого мы сегодня соберемся. По итогам заседания фракция примет соответствующее решение», – подчеркнул глава фракции.

Со своей стороны первый зампред фракции эсеров Михаил Емельянов заявил РИА «Новости», что в «Справедливой России» в вопросе поддержки кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьера преобладают критические настроения.

«Поддержка кандидатуры Медведева проблематична, мы его довольно критиковали и критикуем за его курс в части экономической политики... настроения преобладают критические», – сказал Емельянов.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом России – с 8 мая 2012 года.

Газета ВЗГЛЯД предсказывала, что Дмитрий Медведев сохранит пост главы правительства и после 7 мая, и перечисляла задачи, которые глава государства поставит перед кабмином. Новые майские указы президента появятся с формированием нового кабмина, что, вероятно, произойдет в течение нескольких недель.

В понедельник избранный президент Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. После этого правительство ушло в отставку.