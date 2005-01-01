Правительство России ушло в отставку

Правительство ушло в отставку после инаугурации президента России, соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба кабмина.

«Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Правительство в соответствии с конституцией сложило свои полномочия после вступления президента России в должность 7 мая.

Напомним, ранее в понедельник избранный президент Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.