Путин принес присягу президента России

Избранный президент Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.

Тридцать три слова президентской клятвы, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции. Путин, положив на Конституцию России правую руку, произнес текст присяги: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Экземпляр Конституции, на котором принял присягу Путин, был специально изготовлен для церемонии вступления в должность президента России в 1996 году и использовался во всех инаугурациях главы государства с тех пор.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин объявил, что Владимир Путин вступил в должность президента. После этого прозвучал гимн России.

Трансляцию ведет телеканал RT.