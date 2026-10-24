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Депутат предложил упростить выплаты за сгоревшую от скачков напряжения технику
Селезнев предложил упростить возмещение ущерба за сгоревшую бытовую технику
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил упростить процедуру возмещения ущерба россиянам за бытовую технику, которая сгорела в результате скачков напряжения.
В настоящее время граждане имеют право потребовать компенсацию за испорченные электроприборы от сетевой организации, исполнителя коммунальной услуги или управляющей компании, однако для этого необходимо зафиксировать нарушение и подтвердить причину поломки, передает РИА «Новости».
«Качество электроэнергии – это не пожелание, а обязательное требование. Мы в ЛДПР считаем, что процедуру возмещения ущерба нужно упростить, чтобы людям не приходилось обращаться в суд, если факт нарушения и причиненный ущерб подтверждены», – заявил Селезнев.
Депутат отметил необходимость модернизации электрических сетей, чтобы не доводить инфраструктуру до аварий. Парламентарий также напомнил, что номинальное напряжение в обычной розетке составляет 230 вольт с допустимым отклонением в 10%. Если напряжение устойчиво выходит за границы от 207 до 253 вольт, это уже считается нарушением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил о возможности оплаты электроэнергии по сниженному тарифу для владельцев дачных участков.
Кроме того, депутат Ярослав Нилов предложил обязать работодателей компенсировать сотрудникам затраты на использование личной техники.