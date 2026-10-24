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    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    24 октября 2026, 15:27 • Новости дня

    В Литве 12 человек заподозрили в хищении 1,3 млн евро из европейских фондов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Служба расследования финансовых преступлений Литвы выявила мошенническую схему, с помощью которой группа лиц похитила 1,3 млн евро из фондов Евросоюза под видом реализации фиктивных программ.

    Правоохранительные органы начали масштабное досудебное расследование в отношении 12 жителей Литвы, подозреваемых в махинациях с европейскими деньгами и попытке незаконно получить еще более 500 тыс. евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Службу расследования финансовых преступлений Литвы.

    Следствие установило, что злоумышленники создавали видимость реализации проектов по обучению сотрудников и производству перерабатываемых прозрачных пленок с высокими барьерными свойствами. Так, в рамках одного из эпизодов зарегистрированная в Клайпеде фирма проводила вымышленное повышение квалификации, нанеся бюджету ЕС ущерб почти на 270 тыс. евро за счет поддельных документов.

    В 2024 году эта же компания запустила проект по разработке пленочных изделий общей стоимостью свыше 1,5 млн евро. Исполнители успели получить более 1,07 млн евро, однако заявленные работы фактически не проводились или шли с нарушениями условий.

    За мошенничество с кредитами фигурантам дела грозит до восьми лет тюрьмы, а за подделку документов – до пяти лет лишения свободы. В рамках расследования уже заморожено имущество компании на сумму 15 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце литовские правоохранители провели обыски у руководства профильного национального агентства из-за возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза.

    Летом в Вильнюсе начался суд над двумя гражданами Украины, выманившими у местных жителей более 150 тыс. евро. А в июне эксперты рассказали о реакции властей стран Прибалтики на массовый обман собственных граждан со стороны мошеннических кол-центров.

    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    23 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. Она считает, что существующая сейчас система требует изменений, пишет URA.RU. «Льготная ипотека все-таки должна быть ограничена», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

    По ее словам, если текущая система сохранится, рыночная ипотека может стать недоступной для большинства граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина сообщила о снижении стоимости жилищных кредитов вне льготных программ благодаря переходу к адресной господдержке.

    В марте она заявила, что льготная ипотека в стране почти вытеснила рыночную.

    Ранее Набиуллина объяснила, что значительный объем льготных кредитов приведет к повышению ключевой ставки во избежание разгона инфляции.

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    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    23 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России

    Европарламент потребовал вернуть запрет на импорт меха соболя из России

    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз, отмененный ранее по просьбе стран-производителей шуб.

    Европарламент требует вернуть запрет на импорт российского соболиного меха, сообщает Deutsche Welle. По данным издания, запрет действовал три месяца, после чего Совет ЕС отменил его по просьбе Греции и Италии – стран-производителей шуб.

    Еврокомиссар по международному партнерству Джозеф Сикела подтвердил необходимость приостановки санкций на импорт меха соболя из России, передает ТАСС. «Ряд членов ЕС заявили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта, не имея альтернативных источников поставок», – сообщил Сикела.

    При этом он отметил, что Еврокомиссия привержена усилению давления на Россию и продолжает разработку 22-го пакета санкций. Запрет на ввоз соболиного меха из России был принят в апреле в рамках 20-го пакета санкций ЕС, однако в июне Совет ЕС приостановил его действие из-за протестов производителей люксовой меховой продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил о зависимости европейских производителей от российского соболя. В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России. Летом премьер Словакии Роберт Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    23 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%
    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный банк России принял ожидаемое решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых.

    «Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых», – следует из заявления Банка России.

    В заявлении Центробанка также отмечается повышенное текущее ценовое давление, а также сообщается о высоких инфляционных ожиданиях.

    «По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях», – сообщил Банк России.

    Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Совете Федерации спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 14%.

    В прошлом месяце регулятор впервые более чем за год принял решение не менять показатель.

    Летом Центральный банк снизил ставку на четверть процентного пункта.

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    21 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о потере ЕС интереса к активам России

    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС потерял интерес к активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди европейских лидеров окончательно угас интерес к использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

    В ходе отчета перед федеральным парламентом по итогам октябрьского саммита глава правительства отметил отсутствие прежнего стремления изымать средства России. По его словам, Еврокомиссия также не станет вновь предлагать подобные инициативы для покрытия нужд Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийское издание The Brussels Times.

    «Один из коллег сказал мне в кулуарах, что я словно прошелся по этой дискуссии огнеметом», – рассказал де Вевер.

    Политик выразил уверенность, что исполнительный орган Евросоюза отказался от идеи использовать российские финансы. При этом он не исключил попыток возобновления дискуссии со стороны недавно пришедших к власти руководителей отдельных государств, раскритиковав позицию нидерландского премьера Роба Йеттена.

    Бельгия последовательно выступает против изъятия государственных средств России, значительная часть которых заблокирована в брюссельском депозитарии Euroclear. Власти королевства опасаются судебных исков и ответных мер, которые могут лечь тяжелым бременем на национальную экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

    В сентябре Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против направления этих средств Киеву.

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    23 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, раскритиковавшего финансирование Украины.

    Фон дер Ляйен покинула зал прямо во время речи евродепутата, обвинившего ее в намерении потратить средства на Украину вместо помощи европейцам, передает РИА «Новости».

    «Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 млрд евро. <…> Перестаньте финансировать бессмыслицу!» – заявил Угрик.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский запросил у Евросоюза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

    Ранее фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты. В прошлом месяце глава Еврокомиссии сообщила о новом запросе Украины на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Также фон дер Ляйен выступила с идеей использовать хранящиеся на банковских депозитах сбережения европейцев.

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    21 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Госдолг Британии впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный долг Британии по итогам сентября впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов, при этом выплаты по процентам оказались значительно выше прогнозов властей.

    «К концу сентября 2026 года государственный долг впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов», – приводит РИА «Новости» данные Бюро национальной статистики Британии (ONS).

    На начало октября показатель составил 3,005 трлн фунтов стерлингов. При этом в процентном отношении к объему экономики долг оказался ниже, чем годом ранее. Сумма выплат процентов по государственному долгу за сентябрь достигла 10,9 млрд фунтов стерлингов, что на 16,6% больше показателей прошлого года и на 2 млрд превышает прогнозы властей.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова связала экономический кризис в Британии с антироссийскими санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

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    21 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Назначена дата первого за пять лет заседания межправкомиссии России и Словакии

    Reuters: Словакия возобновит замороженное сотрудничество с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении в Москве первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией, пишет Reuters.

    Заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет 26 октября. Главными темами станут энергетика, сельское хозяйство, экология, спорт и культура, пишет Reuters.

    Во внешнеполитическом ведомстве Словакии пояснили, что Братислава заинтересована в обсуждении продолжения поставок газа и нефти, а также взаимодействия в сфере ядерной энергетики. При этом в министерстве подчеркнули, что страна развивает отношения с Москвой, опираясь на свои обязательства перед Евросоюзом и НАТО, но стремится создать пространство для диалога.

    Возобновление консультаций произошло на фоне визитов премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Он неоднократно критиковал антироссийские санкции Евросоюза, прекратил военную помощь Киеву и заявлял о предпочтительности нейтралитета для своей страны, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия и Словакия договорились возобновить работу межправительственной комиссии.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии и истерии из-за его позиции по конфликту на Украине.

    До этого он высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США.

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    21 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Россия обвинила Запад во втягивании Балкан в снабжение Украины оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что Запад пытается через серые схемы втянуть страны Балканского полуострова в снабжение Украины оружием.

    «Они продолжают втягивать государства Западных Балкан в обеспечение киевского режима оружием с использованием их арсеналов и производственных мощностей ВПК, в том числе через различные серые схемы», – заявила Жданова.

    Дипломат предостерегла западные государства от превращения региона в арену геополитического противостояния. По ее оценке, Евросоюз и НАТО пытаются вытеснить с Балкан Россию и Китай, чтобы не допустить дальнейшего сотрудничества местных стран с Москвой и Пекином, передает ТАСС.

    В мае председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что Владимир Зеленский пытался закупить у боснийских мусульман вооружение на 400 млн долларов. При этом Додик подчеркнул, что Баня-Лука заблокировала возможность осуществлять подобные поставки, поэтому оружия из республики на Украине нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду делегация России заявила о росте в Евросоюзе скептицизма относительно поддержки Киева.

    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС.

    Жданова сообщила, что Нидерланды начали отрабатывать развертывание специальных лагерей для российских военнопленных, несмотря на отсутствие у Москвы планов конфликта с НАТО.

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