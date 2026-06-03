Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционная политика привела к галопирующей инфляции в Британии, передает ТАСС. По ее словам, ответственность за ухудшение ситуации несут британские власти, чьи решения последовательно усугубляют кризис.

«Энергетическая политика Лондона последних лет – цепочка решений, где каждое следующее ухудшает последствия предыдущего. Санкции разогнали цены. Поддержанная война разогнала их до уровня галопирующей инфляции. Только расплачиваются за ошибки не лорды и члены Палат общин, а семьи, которые сидят в темноте и выбирают, покормить себя или ребенка сухпайками из пунктов раздачи питания», – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что рядовые британцы вынуждены сталкиваться с тяжелым выбором в повседневной жизни из-за ошибок политической элиты страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Лондоне предупредило об эффекте бумеранга от антироссийских санкций для британской экономики.

В начале текущего года эксперты зафиксировали рекордный за три десятилетия уровень крайней нищеты среди населения Соединенного Королевства.

Позже британский премьер-министр Кир Стармер обвинил президентов России и США в скачках цен на коммунальные услуги.