Посольство России заявило об эффекте бумеранга от санкций Британии
Посольство РФ спрогнозировало удар санкций Британии по собственной экономике
Российское посольство в Лондоне предупредило о негативных последствиях санкций Британии против нефтяного сектора для самой британской экономики и мировой энергетики.
Британские санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти могут иметь обратный эффект для экономики самой Британии, передает РИА «Новости».
В заявлении посольства России отмечается: «Попытки Лондона «задушить» российскую экономику будут иметь «эффект бумеранга».
Там подчеркнули, что удары по ведущим российским нефте- и газовым компаниям дестабилизируют мировые энергетические рынки и приводят к дополнительным издержкам для британских потребителей и бизнеса на фоне сложной социальной ситуации.
В диппредставительстве добавили, что действия Лондона негативно скажутся на энергобезопасности государств Глобального Юга. Это, по их мнению, еще раз подчеркивает неоколониальное и потребительское отношение британской элиты к развивающимся странам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти. Британское правительство расширило санкционный список, включив в него крупнейшие российские нефтяные компании и Национальную систему платежных карт.
Россия ввела санкции против ряда представителей политического истеблишмента и экспертного сообщества Британии в ответ на продолжение конфронтационного курса Лондона.