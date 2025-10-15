Посольство РФ спрогнозировало удар санкций Британии по собственной экономике

Tекст: Денис Тельманов

Британские санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти могут иметь обратный эффект для экономики самой Британии, передает РИА «Новости».

В заявлении посольства России отмечается: «Попытки Лондона «задушить» российскую экономику будут иметь «эффект бумеранга».

Там подчеркнули, что удары по ведущим российским нефте- и газовым компаниям дестабилизируют мировые энергетические рынки и приводят к дополнительным издержкам для британских потребителей и бизнеса на фоне сложной социальной ситуации.

В диппредставительстве добавили, что действия Лондона негативно скажутся на энергобезопасности государств Глобального Юга. Это, по их мнению, еще раз подчеркивает неоколониальное и потребительское отношение британской элиты к развивающимся странам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти. Британское правительство расширило санкционный список, включив в него крупнейшие российские нефтяные компании и Национальную систему платежных карт.

Россия ввела санкции против ряда представителей политического истеблишмента и экспертного сообщества Британии в ответ на продолжение конфронтационного курса Лондона.