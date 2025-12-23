История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.0 комментариев
Вэнс после тренировки с «морскими котиками»: Будто меня сбил товарный поезд
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что после 90-минутной тренировки со спецназом ВМС США («морскими котиками») чувствовал себя так, будто бы его сбил товарный поезд.
Тренировка Джей Ди Вэнса с подразделением «морских котиков» прошла на их базе в Калифорнии, сообщало издание New York Post.
Сам Вэнс рассказал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) что тренировка длилась 90 минут и военнослужащие не давали ему чрезмерных нагрузок. Однако, по словам политика, он все равно ощущал крайнюю усталость.
«Они были ко мне снисходительны, но я до сих пор чувствую себя так, будто меня сбил товарный поезд», – признался Вэнс.
«Морские котики» считаются основным тактическим специальным подразделением ВМС США, которое входит в состав Сил специальных операций. Нагрузка на военнослужащих этих подразделений традиционно очень высока из-за специфики их задач, включающих разведку, спецоперации и поисково-спасательные миссии.
