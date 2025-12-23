«Народный фронт» сообщил о более 3 млн обращений на прямую линию Путина

Tекст: Вера Басилая

На заседании центрального штаба «Народного фронта» была представлена презентация по итогам работы прямой линии президента в 2025 году, передает РИА «Новости». Всего поступило 3,03 млн обращений, в которых затронуто 3,45 млн различных тем и вопросов.

В «Народном фронте» отдельно отметили, что из новых регионов России в этом году поступило 102,8 тыс. обращений. По данным, наибольшее количество обращений пришло из ДНР – 49,7 тыс. сообщений, из ЛНР поступило 39,8 тыс., из Запорожской области – 10,1 тыс., из Херсонской области – 3,28 тыс.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов заявил: «Как всегда у нас женщин больше, чем мужчин». Согласно статистике организации, 67% всех обращений в этом году отправили женщины.

Ранее президент России Владимир Путин 19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией.Программа вышла под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Штаб Народного фронта зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту, что стало рекордом за последние пять лет.

Президент ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.