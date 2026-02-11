Bloomberg сообщил о планах Пентагона возродить угольную энергетику

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пентагон намерен заключить контракты на закупку электроэнергии у угольных электростанций для нужд военных операций, чтобы поддержать возрождение угольной отрасли, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. Такое поручение дал Белый дом шефу Пентагона Питу Хегсету.

Для реализации этого решения планируется использовать особые полномочия времен холодной войны – закон о производстве продукции оборонного назначения 1950 года. Этот акт позволяет администрации США мобилизовать частные промышленные ресурсы для защиты национальной безопасности.

Также Минэнерго США выделит 175 млн долларов на модернизацию шести угольных ТЭС, расположенных в штатах Кентукки, Северная Каролина, Огайо, Вирджиния и Западная Вирджиния. Цель программы – повысить эффективность станций и продлить срок их эксплуатации.

МВД США ранее сообщило о продаже лицензий на добычу 82,4 млн тонн угля за первый год работы нынешней администрации. Для сравнения, за четыре года работы предыдущей администрации в стране не заключили ни одного подобного лицензионного соглашения.

В прошлом году президент Дональд Трамп подписал указ о создании национального совета по энергетическому доминированию и прекратил государственные субсидии солнечной и ветровой генерации. По мнению Белого дома, поддержка зеленой энергетики угрожает национальной безопасности США из-за зависимости от поставок из недружественных стран.

