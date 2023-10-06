Запад признал превосходство России в мирном атоме

Tекст: Ольга Самофалова

На бангладешскую АЭС «Руппур», которая строится по российскому проекту, доставлено ядерное топливо из России. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на передачу топлива.

Чтобы доставить российское ядерное топливо на АЭС «Руппур» с соблюдением всех мер безопасности, была проведена спецоперация с участием армии Бангладеш. Были перекрыты дороги, по которым перевозили топливо, а вся территория была оцеплена полицией. Кроме того, с земли и воздуха велось постоянное видеонаблюдение. Перевозку осуществляли в режиме секретности, «снаружи это были обычные грузовики», рассказал вице-президент «Атомстройэкспорта».

Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах и экологических эффектах, которые получит Бангладеш от запуска атомной станции. Во-первых, после выхода на полную проектную мощность станция сможет обеспечить порядка 10% энергопотребления в Бангладеш. Во-вторых, атомная станция позволит снизить зависимость страны от угольной и газовой генерации и оптимизировать национальный энергобаланс. В-третьих, новая АЭС уже не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что благоприятно скажется на окружающей среде и здоровье нации.

Поздравил Бангладеш с церемонией завоза топлива на первый ядерный объект в стране директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Бангладеш – успешный пример того, как страна может двигаться к развитию ядерной энергетики, реализуя свою программу при помощи МАГАТЭ», – заявил Гросси.

АЭС «Руппур» – невероятно успешный проект, заявила глава Всемирной ядерной ассоциации (ВЯА) Сама Бильбао-и-Леон. «Росатому удалось менее чем за 10 лет в новой стране создать новое ядерное производство», – сказала она. На самом деле, от фактического начала стройки прошло даже меньше – шесть лет. Это просто фантастически быстрые темпы, которые недоступны для американских и французских конкурентов российского Росатома.

«Я думаю, мы должны признать, что Россия – большая сила в вопросе ядерной энергетики. И я думаю, что это не меняется»,

– добавила Бильбао-и-Леон. По ее словам, многие страны, например, в Африке и Восточной Азии, очень внимательно следят за возможностями сотрудничества с Россией, хотя есть, конечно, и другие регионы, где думают по-другому.

Россия, участвующая в строительстве АЭС в Бангладеш, помогает этой стране создавать отрасль мирного атома, заявил Владимир Путин по видеосвязи.

«Завоз топлива символизирует переход к масштабным пусконаладочным работам», – рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Следующий этап – физический запуск АЭС, когда начнет вырабатываться электричество. Первое испытание «атомного электричества» состоится в 2024 году, а в 2025-м станция заработает уже на постоянной основе, сказал глава Росатома.

Россия помогает подготовить основной костяк работников для АЭС – полторы из двух тысяч основных специалистов. Все они учатся в российских вузах и проходят стажировки на Нововоронежской АЭС, где есть два блока – абсолютные копии тех, что стоят на станции «Руппур». Кроме того, первые пять лет российские специалисты будут трудиться вместе с бенгальскими, чтобы обеспечивать безопасную работу новой станции.

Россия не просто построила атомную станцию, а будет помогать Бангладеш на всем жизненном цикле АЭС. В частности, Россия будет поставлять реакторное топливо, осуществлять техническое обслуживание АЭС, а также возьмет на себя обязательства по обращению с отработавшим ядерным материалом. А речь идет минимум о 80 годах сотрудничества, так как жизненный цикл реакторов составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. АЭС «Руппур» состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

Такое сотрудничество «под ключ» длиной в 80 лет – от строительства АЭС до захоронения ядерных отходов – может обеспечить сегодня только Росатом. И это его важное конкурентное преимущество на экспортных рынках.

Таким образом, Россия получила нового партнера почти на сто лет, в течение которых будет зарабатывать на оказании услуг для эксплуатации АЭС. К тому же в Бангладеш уже задумались о необходимости строить вторую АЭС, так как население страны стремительно растет, а вместе с ним потребление электроэнергии.

«Зарубежные проекты показывают, что Россия продолжает строить, и санкции нам не помеха. Приоритетными направлениями для нас являются Ближний Восток и Азия, а со временем мы, скорее всего, будем углубляться в Африканский континент. Пока мы строим АЭС только в Египте, но есть заинтересованность создавать атомную энергетику и у ряда других стран», – говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Атомная станция проектируется и строится по российскому проекту поколения «3+». «Реакторы типа ВВЭР-1200 – это новый продукт. Бангладеш стал третьей зарубежной страной, где запускают такой реактор. Первые две – это Белоруссия, где уже работает АЭС, и Турция, куда тоже завезли первое топливо. В России работает четыре таких реактора. Это значит, что экспорт российской разработки ВВЭР-1200 вышел на серийный коммерческий уровень», – говорит главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров.

Какие выгоды получает Бангладеш от того, что государство вошло в клуб стран, имеющих атомную энергетику?

«Во-первых, во время строительства станции, как правило, задействуются местные строительные компании, что уже дает определенный прирост ВВП страны. Во-вторых, это надежный источник энергии, который будет работать фактически до конца этого столетия, так как АЭС работает минимум 60 лет, а потом еще, как правило, продляется срок службы», – говорит Сергей Пикин.

«Чем хороша атомная энергетика? Она приносит элемент стабильности в энергетический сектор страны. Во-первых, АЭС работает в круглосуточном режиме – 24/7. Во-вторых, атомная станция не требует постоянной доставки топлива. На угольные ТЭС должны постоянно приходить эшелоны с углем, на газовую станцию – поступать газ по трубопроводам, поэтому здесь всегда есть риски возникновения перебоев с поставками. Поэтому создаются газовые хранилища, например. А на атомную станцию можно завести топливо на год или даже на два-три года вперед, и не надо беспокоиться о его нехватке. В-третьих, атомная энергетика не зависит от сиюминутных колебаний по цене», – отмечает Уваров.

«Еще один важный момент – то, что атомная энергия является зеленой энергией. Какие-то страны это не признают, но факт остается фактом – атомные электростанции свободны от выбросов парникового газа», – говорит Уваров.

По сравнению с угольной и газовой генерацией, атомная станция может выдавать более дешевую энергию.

«Проект атомной электростанции принципиально отличается тем, что основные затраты уходят на строительство самой станции, а дальше расходы на ее эксплуатацию существенно меньше, чем в любых других видах генерации.

Однако стоимость атомной энергии будет зависеть от того, какой тариф установят местные власти. Так как им необходимо возвращать кредит России на строительство станции, то в тарифе, скорее всего, будут закладываться капитальные расходы на проект», – отмечает Уваров. Однако в будущем атомная энергия точно станет одной из самых дешевых, уверен эксперт. В качестве примера он приводит страны Восточной Европы, где энергоблоки были построены еще в советские времена. С тех пор станции окупились уже многократно.

«Бангладеш не владеет собственными энергетическими ресурсами, а закупает их извне, поэтому чем больше бенгальцев имеют больший объем производства, тем меньше им необходимо закупать углеводороды на внешних рынках. Это дополнительная экономия», – заключает Пикин.

