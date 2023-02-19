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19 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потом что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Фракция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе сложнее даже, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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Почему Запад решил оставить Украину без истребителей

Вопрос с поставками современных истребителей на Украину стал элементом информационной войны Xinhua/Global Look Press
На Западе решили не передавать Украине современные истребители. Как заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, Киев сможет получить самолеты только после завершения российской спецоперации. На Украине уже были уверены, что истребители «на столе», осталось определиться: будет ли это американский F-16 или шведский Gripen. Можно ли доверять заявлениям Уоллеса или это очередная дезинформация Запада? И как все это отразится на ходе конфликта? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах. Подробности...

Госдеп США отправился в поход на Италию

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Максим Соколов, публицист
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Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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    Почему Европа не запрещает российский атом

    Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома
    		   19 февраля 2023, 10:22
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Польша сильно расстроилась, потом что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Фракция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе сложнее даже, чем отказаться от угля, нефти и газа?

    Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своем 10-м пакете санкций, сообщили три неназванных европейских дипломата европейскому изданию Politico. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция. В свою очередь Польша выразила свое разочарование тем, что проект нового пакета антироссийских санкций ЕС не затрагивает госкорпорацию Росатом.

    Как российская атомная корпорация разделила Европейский союз, и почем Росатому удается избежать европейских санкций?

    Страны Европы можно условно разделить на три группы. Первая группа требует запретить поставку ядерного топлива из России. Это Польша и Прибалтика, которые не имеют собственных атомной энергетики, поэтому санкции против Росатома их напрямую не затронут.

    Вторая группа стран занимает нейтральную позицию, например, Германия и Австрия.

    Третья группа стран выступает против каких-либо ограничений в ядерной сфере. Это Венгрия, Болгария (которая по другим вопросам занимает антироссийскую позицию), Финляндия, Чехия, Словакия. Причина просто – эти страны зависят от поставок российского топлива на свои реакторы советского дизайна.

    В Чехии работает шесть атомных блоков ВВЭР-440, в Венгрии и Словакии – по четыре блока ВВЭР-440, в Болгарии – два таких энергоблока. И все они на 100% заправляются российским топливом. В Финляндии российское ядерное топливо занимает 36% рынка.

    Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является единственным в мире лицензированным поставщиком ядерного топлива для ВВЭР-440, которого просто некем заменить, говорит замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Причем для каждого заказчика производится по сути уникальное топливо исходя из стратегии топливных циклов каждого оператора АЭС.

    «В последние годы Росатом получал 0,34-0,4 млрд долларов ежегодно от продажи ядерного топлива в страны ЕС, это 40% от его выручки от продажи топлива в целом. На российское ядерное топливо приходилось 25-28% от всего европейского импорта ядерного топлива, ряд стар», - говорит Кондратьев.  

    «В большинстве случаев эти страны просто не могут перейти на альтернативные источники топлива. Альтернативу может предложить только американская компания «Вестингауз» (Westinghouse), которая производит топливо для реакторов советского дизайна в Швеции. Однако мощности завода ограничены. Но главная проблема в том, что это топливо не сертифицировано в странах, где работают реакторы советского дизайна. И на прохождение процедуры сертификации потребуются годы»,

    - объясняет Кондратьев.

    Сразу полостью заменить одно топливо другим нельзя. Сначала надо  загрузить пробную партию в реакторы, посмотреть, как новое топливо себя ведет. Потом долю американского топлива надо очень медленно и постепенно увеличивать. «на Украине этот процесс занял годы, а в европейских странах, скорее всего, будет длиться еще дольше. Потому что европейские регуляторы относятся более строго к процессу замены топлива из-за угрозы безопасности», - объясняет Кондратьев. Поэтому он делает вывод, что в текущих условиях топливо Росатома для реакторов советского типа незаменимо на длительное время – 10-15 лет.

    «Поэтому, скорее всего, советские АЭС в Восточой Европе вплоть до вывода из эксплуатации по старости будут работать на топливе Росатома, в противном случае они будут просто закрыты из-за санкций. Это означает полномасштабный энергетический кризис как минимум для нескольких стран, а как максимум для целого региона Восточной Европы»,

    - прогнозирует эксперт.

    Традиционно блоки ВВЭР-440 обеспечивают половину выработки электроэнергии в Венгрии, и более половины – в Словакии. Благодаря этом, по данным европейских регуляторов, цены на электроэнергию в этих странах – одни и из самых низких в ЕС. Поэтому без АЭС кризис неизбежен.

    Только произойдет он не сразу после санкций, а через шесть-девять месяцев, когда надо будет перегружать топливо, а купить его будет уже нельзя. Топливо на АЭС перегружается обычно раз в год.

    Если ЕС решится ввести запрет и на участие России в строительстве энергоблоков в европейских странах, то Венгрия лишиться проекта строительства Росатомом второй очереди АЭС «Пакш». В прошлом году уже была выдана лицензия на строительство, и венгры готовятся начать работы на площадке.

    По словам эксперта, если будет введен только такой запрет, то энергетического кризиса в Венгрии не произойдет сразу, так как действующие реакторы продолжат работу. Однако кризис гарантированно произойдет через 8-10 лет, так как старые реакторы выйдут из эксплуатации, а новые так и не появятся им на замену. Потому что даже если будет найден новый застройщик, то заново пройти все этапы согласования и построить стацию за десять лет будет нереально, а скорее всего, этот проект без Росатома заглохнет.

    На самом деле, даже Германия не поддерживает санкции против Росатома, хотя в Германии сильно антиядерное лобби и антироссийская риторика текущих властей. Более того, Германия уже давно самостоятельно решила отказаться от атомной генерации. Однако в стране велика доля газовой генерации.

    «Германия смотрит на энергетический рынок глобально, и понимает, что тоже может пострадать от этих санкций. Если в начале зимы 2023-2024 годов европейским странам придется глушить реакторы из-за отсутствия российского ядерного топлива, то это будет означать одно – всем придется увеличивать потребление газа, что приведет к дефициту и росту цен на газ»,

    - говорит Кондратьев. Это будет новый удар по европейской экономике, которая и так дышит на ладан.

    Во Фракции наоборот велика доля атомной генерации. Более того, французы как раз обладают собственными компетенциями и реакторами, и сами обеспечивают себя топливом, закупая сырье в Африке (бывших колониях). Правда, топливо у Росатома они тоже покупают, так как Росатом умеет производить топлива и для реакторов западного образца. Но при необходимости французы смогут сами справится, полагает эксперт.

    «Однако такого рода санкции не проходят бесследно для глобального рынка. Это мы уже увидели в 2022 году на угольной и на нефтяном рынках. Росатом производит более трети всей обогащенной урановой продукции в мире и занимает 17-20% на мировом рынке фабрикации топлива. Он контролирует добычные мощности в Казахстане, имеет контракты на поставку урана из Узбекистана. Санкции затронут в любом случае всю цепочку, а не только Россию. Поэтому санкций против Росатома приведут к росту цен на глобальном рынке ядерного топлива. Франция не готова создавать сильную турбулентность на мировом рынке урана с непредсказуемыми последствиями. Так как конкурентоспособность ее экономики напрямую зависит от французской атомной отрасли», - объясняет Сергей Кондратьев.

    Еще один важный момент. Росатом не просто поставляет ядерное топливо, он единственный в мире, кто одновременно поставляет топливо и забирает отработанное топливо для переработки и захоронения. У французов он забирает в том числе отработанное не свое топливо.

    «Для потребителей это очень выгодная опция, потому что нет необходимости вкладываться в развитие технологий по переработке и хранению отходов, и строить постоянное хранилище для отработанного ядерного топлива. Это все дорого, требует много времени, в том числе на сертификацию, поиск и согласования территории с местными жителями для строительства постоянного хранилища», - говорит собеседник. Те же американцы не забирают даже свое топливо обратно.

    В реальности даже Польша и Прибалтика косвенно пострадают от этих санкций против Росатома. «Потому что Польша, например, покупает сейчас электроэнергию в Чехии и Словакии, которая в том числе выработана на атомных электростанциях. А страны Балтии – у Финляндии, где тоже могут возникнуть сложности с производством электроэнергии на старых атомных станциях», - говорит Кодратьев. Не говоря уже о том, что остановка атомных санкций усугубит газовый кризис в Европе в целом. 

     
     
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