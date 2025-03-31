Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.7 комментариев
Figaro заявила о подготовке военных в Европе к конфликту с Россией
Figaro заявила о подготовке Европы к гибридному или боевому конфликту с Россией
В странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению, пишет Figaro.
Источники Figaro в военных кругах заявили, что в Европе «готовятся к худшему», причем это относится ко «всем европейским странам». Рассматриваются различные военные сценарии, передает ТАСС.
Вероятность полноценного конфликта России и НАТО считается низкой из-за возможности ядерной эскалации, но изучается возможность ограниченных боевых действий в одной из стран Европы, за ее пределами, а также гибридного конфликта.
Figaro заявляет, что Россия якобы осуществляет гибридные атаки на Европу, в число которых издание включило и победу Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии. В Париже в этом увидели параллель со странами африканского Сахеля, откуда Франции пришлось выводить войска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро