Figaro заявила о подготовке военных в Европе к конфликту с Россией

Figaro заявила о подготовке Европы к гибридному или боевому конфликту с Россией

Tекст: Антон Антонов

Источники Figaro в военных кругах заявили, что в Европе «готовятся к худшему», причем это относится ко «всем европейским странам». Рассматриваются различные военные сценарии, передает ТАСС.

Вероятность полноценного конфликта России и НАТО считается низкой из-за возможности ядерной эскалации, но изучается возможность ограниченных боевых действий в одной из стран Европы, за ее пределами, а также гибридного конфликта.

Figaro заявляет, что Россия якобы осуществляет гибридные атаки на Европу, в число которых издание включило и победу Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии. В Париже в этом увидели параллель со странами африканского Сахеля, откуда Франции пришлось выводить войска.

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