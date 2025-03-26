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Южная Европа отвергла план фон дер Ляйен по оборонному кредитованию
Южные страны ЕС отказались от плана кредитования обороны из-за долговых рисков
Южные страны Европы отвергли план председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по увеличению оборонных расходов через дешевые кредиты из-за опасений по поводу роста долговых обязательств.
Южные европейские государства, такие как Франция, Италия и Испания, отвергли предложение фон дер Ляйен о предоставлении кредитов на сумму 150 млрд евро для увеличения оборонных расходов, передает Politico.
Издание подчеркивает, что это предложение включало в себя также экстренное ослабление фискальных правил ЕС, что должно было стимулировать инвестиции в оборону и сократить зависимость Европы от США.
Как сообщил старший дипломат Евросоюза, страны опасаются, что такие кредиты увеличат их долговую нагрузку до неприемлемого уровня.
Вместо этого представители южных стран настаивают на выпуске так называемых оборонных облигаций, финансируемых за счет общего заемного капитала ЕС, что требует единогласного одобрения всех 27 стран блока.
В то время как южные страны выступают против кредитов, северные члены ЕС, такие как Германия и Нидерланды, опасаются, что выпуск общих облигаций может создать прецедент для взаимного погашения долгов.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подчеркнул: «Никаких евробондов», что отражает общее настроение североевропейских стран.
Южные страны, такие как Италия и Испания, стремятся расширить определение оборонных расходов, которые могут быть освобождены от фискальных правил ЕС, включая пограничный контроль и кибербезопасность.
Однако эти страны еще не подтвердили, будут ли они применять экстренную оговорку, надеясь на смягчение позиции фон дер Ляйен по облигациям к следующему саммиту лидеров в июне.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что наглость еврокомиссара по внешней политике Каи Каллас спровоцировала страны ЕС на демонстративную акцию.