Наглость Каллас спровоцировала страны ЕС на демонстративную акцию

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

В начале марта еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас презентовала масштабный план по военной помощи Киеву. Почти 40 млрд евро на год, на которые для киевского режима должны были закупить артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, ракеты, беспилотники и даже истребители. Доля каждой страны-участницы инициативы зависела от размера национального ВВП. Причем в инициативе могли участвовать и не члены Евросоюза – например, Норвегия или Великобритания.

Кая Каллас сделала все для того, чтобы ее план не погряз в бюрократических дрязгах. Сама инициатива имела добровольный характер (а значит, ее не нужно было выносить на общеевропейское голосование, и условная Венгрия не могла ее заблокировать). Более того, каждая страна-член могла выделить свою долю средств на конкретные нужды – например, только на обучение украинских военнослужащих (если не было желание участвовать в поставках оружия). Ну и, наконец, можно было платить эту долю не деньгами, а натурой – то есть вооружением.

Однако быстро выяснилось, что план Каи Каллас даже в таком формате непроходной. «Прибалты и скандинавы поддержали ее предложение, а крупные страны Западной и Южной Европы – те самые, на которых легло бы основное бремя финансирования – нет», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Против выступили французы – их ВВП в ЕС второй после Германии, и Париж не захотел брать на себя новые многомиллиардные обязательства. Не поддержали Каю Каллас и итальянцы, которым пришлось бы вкладывать 4-5 млрд – по словам министра иностранных дел Антонио Таяни, к этому плану «много вопросов», а Италии уже здесь и сейчас надо инвестировать много ресурсов в усиление собственной обороноспособности. Возражали также испанцы и португальцы.

В итоге Каллас на саммите Евросоюза 20 марта пришлось признать поражение. Ее первоначальные 40 млрд евро трансформировались в 5 млрд на боеприпасы.

Причиной поражения издание Politico называет разность интересов и мироощущения стран – членов ЕС. «Заинтересованность в принесении жертв ради Киева существенно различается от страны к стране. Южные страны, находящиеся гораздо дальше от российской угрозы, менее склонны что-то предпринимать, нежели те, что на востоке или севере», – уверяет Politico.

Отчасти это действительно так. Однако проблема гораздо шире – не просто в разности понимания угрозы, а в разности интересов как таковых.

«Евросоюз – это не Соединенные Штаты Европы, а объединение нескольких десятков стран с разными интересами, разными объемами экономик и разной экономической ситуацией. И Каллас этого не понимает», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов.

Предшественники Каллас этот базовый принцип существования Евросоюза понимали. Ну или не имели амбиций для того, чтобы его оспорить.

«Если посмотреть на историю, то с момента принятия Лиссабонского договора страны – члены ЕС специально назначают на такие посты, как высокий представитель по вопросам внешней политики и председатель Европейского совета, откровенно слабых политических деятелей. Такими была баронесса Эштон, Федерика Могерини, Жозеп Боррель – и вот теперь Кая Каллас. Не обладающих политическим весом, реальной политической властью – и не способных принуждать крупные страны-члены к чему-либо», – говорит Дмитрий Суслов.

Таковы были неписаные правила. И Кая Каллас, по словам Дмитрия Суслова, решила эти правила нарушать – по праву того, что она якобы является полувоенным лидером, который стремится от лица ЕС воевать с Россией.

«Она не консультируется со странами – членами ЕС. Вместо того, чтобы исполнять договоренности Франции, Германии и Италии, она гонит отсебятину.

Чуть ли не открыто провозглашает войну администрации Трампа, будучи чуть ли не единственной, кто сказал о том, что свободный мир теперь нуждается в новом лидере. И это в ситуации, когда Европа откровенно не хочет ссориться с США», – говорит Дмитрий Суслов.

Собственно, решение об этом пакете она принимала как полувоенный лидер – в нарушение всех общепринятых процедур. «В ЕС обычно принимают решения при помощи кулуарных соглашений между крупными странами-членами, а не по предложению еврокомиссара по внешней политике», – говорит Дмитрий Суслов. Каллас же фактически поставила их перед фактом. «Здесь проблема не только в том, что она запросила, но и в том, как она это сделала. Не проконсультировалась с главами МИД стран Европейского союза, прежде чем предлагать этот проект», – говорит Алексей Наумов.

И в этой ситуации лидеры Евросоюза и его крупнейшие кошельки тоже устроили демонстративную акцию. «Страны ЕС отказались принимать предложение Каллас потому, что они хотели поставить ее на место. Она слишком нахраписто и нагло пытается принуждать крупные страны – члены Евросоюза что-то делать, и даже если это совпадает с их собственным видением и с их собственными интересами, им это не нравится», – говорит Дмитрий Суслов.

Выучит ли Кая Каллас преподанный ей урок? Если выучит, если снизит свои амбиции до уровня стандартного еврокомиссара по внешней политике, то сможет дальше функционировать в этой роли. Если же нет, то она может не удержаться на своем посту. «Крупные страны-члены понимают, что дело идет к перемирию между Россией и Украиной, и из этого нужно исходить, под это подстраиваться. И тут Каллас становится препятствием и проблемой», – говорит Дмитрий Суслов.

Более того, препятствием и проблемой может стать весь Брюссель. Кая Каллас же не политик сама по себе – она член команды такого же самопровозглашенного полувоенного лидера Евросоюза, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Которая сейчас при помощи Германии навязывает Европе план по перевооружению на 800 млрд евро.

И это навязывание может привести к ответной реакции – тем более в ситуации, когда политика брюссельских крестоносцев все более и более отличается от потребностей стран–членов ЕС.

«Сопротивление национальных правительств планам Брюсселя будет в целом нарастать. Мы видим, что сейчас европейская бюрократия не очень эффективно себя показывает. У них нет ни особого плана, ни особых успехов. Страны Европейского союза будут требовать себе большей самостоятельности и больших полномочий. А значит пока, на этом историческом этапе, процесс централизации Европейского Союза ослабнет или по крайней мере замедлится», – говорит Алексей Наумов.

Что, в свою очередь, выгодно как России, так и Соединенным Штатам. Уже давно убедившимся в том, что европейские дела лучше решать с европейскими странами, а не с Еврокомиссией.