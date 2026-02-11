НПЗ в Германии заявил о риске для поставок топлива в Берлин из-за санкций США

Tекст: Антон Антонов

«Мы уже сталкиваемся с ограничениями в нашей операционной деятельности», – приводит ТАСС со ссылкой на Reuters текст письма.

Руководство завода призвало власти Германии добиться бессрочного освобождения от санкций США. В документе подчеркивается, что последствия действующих ограничений уже сказываются на безопасности снабжения топливом региона и угрожают стабильности поставок в Берлин и окрестности.

Reuters сообщает, что в письме описаны усиливающиеся проблемы на предприятии, которое обеспечивает топливом девять из десяти автомобилей Берлина, поставляет горючее в столичный аэропорт, Бранденбург и восточную Германию, а также обеспечивает сырьем химическую промышленность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». Минфин США предоставил временное исключение из санкций для дочерних структур «Роснефти» в Германии, действующее до 29 апреля. Германия добивается продления этого исключения для НПЗ PCK.

В 2023 году суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, подтвердив передачу под внешнее управление ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH.