Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.4 комментария
США пообещали вывести из-под санкций немецкие дочерние компании «Роснефти»
Райхе: США пообещали вывести из-под санкций немецкие дочерние компании «Роснефти»
Министр экономики Германии Катерина Райхе рассказала о документах, подтверждающих предстоящее освобождение немецких дочерних структур «Роснефти» от американских санкций.
Власти Соединенных Штатов предоставили письменные гарантии о снятии санкционных ограничений с дочерних компаний «Роснефти» в Германии, находящихся под контролем немецких властей, передает ТАСС.
Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что американская сторона официально признала отделение немецкого бизнеса «Роснефти» от российской материнской компании и исключила его из новых ограничений. По словам Райхе, США в понедельник вечером опубликовали гарантийное письмо с подтверждением ослабления санкций.
В гарантийном письме отмечается, что активы «Роснефти» в Германии теперь не контролируются Россией, поэтому подпадать под ограничения не будут. Такая позиция Вашингтона позволит немецким компаниям, ранее связанным с «Роснефтью», продолжать работу на территории Евросоюза без риска попасть под вторичные санкции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о новых санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».
США преследуют собственные меркантильные интересы в этом вопросе.
Эти ограничения могут изменить баланс на мировом рынке нефти и поставить под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.