Райхе: США пообещали вывести из-под санкций немецкие дочерние компании «Роснефти»

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти Соединенных Штатов предоставили письменные гарантии о снятии санкционных ограничений с дочерних компаний «Роснефти» в Германии, находящихся под контролем немецких властей, передает ТАСС.

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что американская сторона официально признала отделение немецкого бизнеса «Роснефти» от российской материнской компании и исключила его из новых ограничений. По словам Райхе, США в понедельник вечером опубликовали гарантийное письмо с подтверждением ослабления санкций.

В гарантийном письме отмечается, что активы «Роснефти» в Германии теперь не контролируются Россией, поэтому подпадать под ограничения не будут. Такая позиция Вашингтона позволит немецким компаниям, ранее связанным с «Роснефтью», продолжать работу на территории Евросоюза без риска попасть под вторичные санкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о новых санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

США преследуют собственные меркантильные интересы в этом вопросе.

Эти ограничения могут изменить баланс на мировом рынке нефти и поставить под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.