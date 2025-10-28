  • Новость часаНабиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    28 октября 2025, 09:26 Мнение

    У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Октябрь 2025 года войдет в историю как момент, когда администрация Трампа впервые за новый президентский срок развернула полноценные санкции против российских энергетических компаний. «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ» – два нефтяных гиганта, на которых приходится почти половина российского экспорта нефти, – попали в SDN-лист Минфина США. Формально это делает «войну Байдена» немножко войной Трампа. Но на деле все гораздо прозаичнее.

    Введение санкций стало неожиданностью, но само содержание ограничений удивления не вызвало. Трамп с первых дней своего возвращения в Белый дом не скрывал намерений потеснить российскую нефть на мировых рынках. Лозунг «бури, детка, бури» лишен смысла, если на мировом рынке не появится лакун, куда хлынет новая сланцевая нефть. А мировой рынок давно и прочно поделен между основными игроками, ключевые из которых – Саудовская Аравия, Россия и сами Штаты.

    Россия не только успешно переключилась с Европы на Азию, но и в силу санкционных ограничений продает свою нефть с дисконтом, придавливая цены. Эти цены уже находятся на грани или за гранью прибыльности американских сланцевиков. В этом смысле санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» – банальная попытка освободить место для собственных экспортеров, а заодно немного вздернуть цены повыше. Именно поэтому Вашингтон активно давил на Индию и Китай еще до официального введения ограничений. Сейчас Трамп пошел в наступление.

    Другие российские нефтяные компании – «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» – уже довольно долго живут в условиях санкций и научились их обходить. «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» попали в SDN-лист еще в начале года, и ничего катастрофического не произошло. «Роснефти» и «ЛУКОЙЛу» понадобится какое-то время на перестроение логистики, создание новых цепочек посредников, переформатирование схем расчетов. Это повлечет дополнительные издержки – дисконт на российскую нефть вырастет на пару долларов за баррель, удлинятся трейдерские цепочки. Но решения будут найдены. Россия научилась жить под санкционным прессом, и это уже не вызывает вопросов.

    Гораздо интереснее наблюдать, как поведут себя покупатели российской нефти. Западные СМИ с упоением распространяют неподтвержденные истории о том, что индийские нефтепереработчики готовы резко сократить импорт из России – якобы в обмен на отмену 50-процентных пошлин, которые Трамп ввел в качестве наказания за торговлю с Москвой. Насколько это правда – большой вопрос. Индийские компании покупают российскую нефть в том числе из-за ее дешевизны. Если им придется платить больше за ближневосточную или американскую нефть, их маржа просядет. Экономическую целесообразность пока никто не отменял.

    Китай демонстрирует большую твердость. Пекин и Москва давно перешли на расчеты в национальных валютах – юанях и рублях, что делает торговлю между странами менее уязвимой для американских санкций. Да, западные СМИ пытаются убедить мир, что Китай колеблется, опасаясь вторичных санкций. Появились сообщения, что китайские госкомпании приостановили спотовые закупки. Но это не отказ, а пауза для оценки рисков. Китай находится в состоянии перманентной торговой войны с США, и покупка российской нефти для него – вопрос не столько политической солидарности, сколько энергетической безопасности. Найти альтернативу российским объемам в обозримом будущем невозможно, и Пекин это прекрасно понимает.

    Очевидно, что санкции против российских нефтяных компаний – еще один козырь Трампа, с которым он едет на саммит АТЭС в Южной Корее, где вероятна встреча с Си Цзиньпином. Санкционное давление на российскую нефтянку – это способ надавить и на Китай в преддверии переговоров. Когда этот козырь будет разыгран, санкции можно будет отыграть назад – полностью или частично, как Трамп уже не раз делал. Да и сам он не уверен, что санкции проживут долго.

    Во-первых, очередные санкции точно не возымеют действия на Россию в плане смены переговорной позиции по украинскому конфликту. Но они уже сейчас вредят дальнейшим переговорам. Во-вторых, они могут повлечь ответные меры Москвы, которая, например, способна ограничить поставки обогащенного урана, в котором остро нуждаются американские АЭС.

    Нельзя исключать и вполне утилитарных целей Трампа. Санкции на «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ» могут быть частью закулисных переговоров ExxonMobil с российскими компаниями о возвращении на наш рынок. Это очень в стиле Трампа – помогать своим крупнейшим спонсорам доступными ему способами.

    Итого имеем три трека. Первый – украинский. Влияние санкций на него минимально. Москва не сдвинется с переговорных позиций из-за ограничений против нефтяников, а Вашингтон это прекрасно понимает. Второй – попытка потеснить российскую нефть на азиатских рынках. Здесь либо не будет никакого эффекта, либо эффект окажется очень ограниченным. Россия научилась обходить санкции, и новые ограничения – лишь повод в очередной раз адаптировать логистику. Третий трек – китайский. Санкции призваны сыграть на отрыв России от КНР накануне встречи Трампа и Си, на которой предстоит решать вопрос торгового противостояния. И здесь уже многое зависит от того, насколько жестким или гибким окажется Пекин.

    Что в сухом остатке? Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление. Как выдерживала все предыдущие.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации