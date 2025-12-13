Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.10 комментариев
ВСУ за сутки потеряли до 200 военных и склады
Южная группировка уничтожила терминал спутниковой связи и три склада ВСУ
Южная группировка войск за одни сутки нанесла Вооруженным силам Украины серьезные потери, ликвидировав до двухсот военнослужащих и уничтожив важные объекты.
Об этом сообщает ТАСС. По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 200 бойцов.
В ходе операций общевойсковые подразделения и беспилотные аппараты уничтожили одну боевую бронированную машину, десять автомобилей, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов, склад материальных средств.
Кроме того, средствами беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях были ликвидированы восемь антенн связи, терминал спутниковой связи Starlink, три наземных робототехнических комплекса и двадцать пять блиндажей ВСУ.
Также авиация и барражирующие боеприпасы нанесли поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригаде территориальной обороны и бригаде национальной гвардии в районах Благодатовки, Волчьего Яра, Нового Мира, Святогорска, Краматорска и Константиновки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку за последнюю неделю.
Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области.