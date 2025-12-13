Более половины россиян заявили о планах приобрести крупные товары до конца года

Tекст: Денис Тельманов

Более половины россиян собираются совершить крупные покупки до конца 2025 года, передает ТАСС. Согласно исследованию платформы «Авито услуги», 53% опрошенных рассматривают возможность приобретения крупной бытовой техники или мебели в ближайший месяц.

Лидерами по спросу стали мелкая бытовая техника – 21%, а также электроника для дома – 17%. Мягкую и корпусную мебель планируют купить 14% и 13% соответственно.

Отдельно отмечается, что 43% респондентов собираются сделать ремонт, из которых 28% предпочитают косметический, а 11% – капитальный.

Кроме того, 26% жителей России планируют оплатить годовые образовательные курсы, преимущественно по профессиональной подготовке, IT, бизнесу и иностранным языкам.

Еще 26% опрошенных намерены приобрести годовые абонементы на услуги в сфере красоты и здоровья – в лидерах оказались фитнес-услуги (15%).

Эксперты обратили внимание на быстрое принятие решений россиянами, которые планируют реализовать значимые покупки и вложения в саморазвитие к концу года.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали приемлемую цену новогоднего подарка для близких в диапазоне от 2 до 5 тыс. рублей.

Шесть из десяти россиян сталкивались с одной из форм мошенничества при онлайн-покупках.

Для празднования Нового года россияне чаще всего выбирают поездки в страны СНГ, Европу и на африканские курорты.