Более половины россиян заявили о планах приобрести крупные товары до конца года
Исследование показало, что наибольший спрос приходится на бытовую технику и мебель, причем мужчины чаще планируют капитальный ремонт.
Более половины россиян собираются совершить крупные покупки до конца 2025 года, передает ТАСС. Согласно исследованию платформы «Авито услуги», 53% опрошенных рассматривают возможность приобретения крупной бытовой техники или мебели в ближайший месяц.
Лидерами по спросу стали мелкая бытовая техника – 21%, а также электроника для дома – 17%. Мягкую и корпусную мебель планируют купить 14% и 13% соответственно.
Отдельно отмечается, что 43% респондентов собираются сделать ремонт, из которых 28% предпочитают косметический, а 11% – капитальный.
Кроме того, 26% жителей России планируют оплатить годовые образовательные курсы, преимущественно по профессиональной подготовке, IT, бизнесу и иностранным языкам.
Еще 26% опрошенных намерены приобрести годовые абонементы на услуги в сфере красоты и здоровья – в лидерах оказались фитнес-услуги (15%).
Эксперты обратили внимание на быстрое принятие решений россиянами, которые планируют реализовать значимые покупки и вложения в саморазвитие к концу года.
В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.
