Каллас: ЕС должен быть осторожен в реакции на угрозы США по Гренландии
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила на конференции в Норвегии, что Европейский союз вынужден крайне осторожно реагировать на шаги США по Гренландии из-за напряженной международной обстановки.
«Разумеется, мы действуем осторожно, потому что на кону очень многое. Я имею в виду, что на Европейском континенте идет полномасштабная война, и существуют угрозы, исходящие, знаете, от экономического давления, а также серьезные вызовы со стороны Китая, который влияет на наши экономики… Поэтому мы должны очень осторожно, знаете, идти по этому пути, продвигаться по этой дороге и пытаться адаптироваться и работать. Мы не хотим конфликтовать ни с кем», – сказала она, передает РИА «Новости».
По словам Каллас, напряженность по вопросу Гренландии сейчас ниже, чем несколько недель назад. Однако, как отметила глава евродипломатии, у Евросоюза нет уверенности, когда может возникнуть новый спор с США по этому вопросу.
Каллас добавила, что Евросоюз продолжает поддерживать Гренландию, Данию и Устав ООН. По ее словам, любые дальнейшие договоренности касательно статуса Гренландии должны приниматься самими гренландцами и датскими властями.
Ранее Politico сообщила о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии.