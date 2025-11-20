Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Шесть из десяти опрошенных россиян хотя бы раз сталкивались с одной из популярных форм мошенничества при онлайн-покупках, сообщили в исследовательском центре «Позиция».
Шесть из десяти россиян хотя бы раз сталкивались с различными формами мошенничества при онлайн-покупках, передает ТАСС. Наиболее частая схема – просьба перевести оплату на сторонние ресурсы, с этим сталкивались 30% опрошенных.
16,7% участников получали подозрительные письма или звонки, якобы от службы поддержки маркетплейсов. Еще 7,7% попадали на поддельные сайты, которые внешне полностью копировали известные платформы.
Для минимизации рисков 43,3% россиян совершают покупки исключительно через официальные приложения маркетплейсов, избегая непроверенных сайтов и сторонних ссылок. Треть респондентов выбирают только проверенные площадки, с которыми имели положительный опыт. 26,1% внимательно проверяют адрес сайта, чтобы избежать фишинга, 18,8% используют двухфакторную аутентификацию. 11,4% опрошенных сообщают об использовании сложных паролей и их регулярном обновлении.
Почти 40% пользователей выбирают игнорировать подозрительные сообщения и предложения. 36% сразу блокируют отправителя. Каждый пятый обращается в службу поддержки, и только 2,6% информируют полицию о попытках мошенничества. 47,1% россиян считают, что риск столкнуться с мошенничеством примерно одинаков на всех торговых площадках.
Исследование проведено осенью 2025 года методом онлайн-опроса. В нем участвовали 1,5 тыс. совершеннолетних россиян.
