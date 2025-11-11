Суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру

Актеру Кириллу Ульянову вернули квартиру, проданную под влиянием мошенников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Петербурге удовлетворил иск актера Кирилла Ульянова и признал недействительной сделку купли-продажи его квартиры, об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Суд обязал покупательницу вернуть квартиру, а актера – вернуть полученные от нее 19,5 млн рублей.

Как следует из материалов дела, в январе 2024 года Ульянов продал Эльбе Гергиевой квартиру на улице Ленина за 19,5 млн рублей. Позже сын Гергиевой сделал в квартире ремонт на 2,6 млн рублей.

Ульянов заявил, что продал квартиру под влиянием злоумышленников, которые несколько месяцев звонили ему. Они представлялись сотрудниками спецслужб и государственных органов, и вынудили его продать квартиру под предлогом проведения оперативных мероприятий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гергиева подала встречный иск, в котором заявила, что Ульянов продал квартиру добровольно, и просила взыскать с него 22,1 млн рублей (стоимость квартиры и ремонта).

Однако суд установил, что решение Ульянова о продаже недвижимости сформировалось под влиянием «не соответствующих действительности представлений о происходящем», а его действия «были обусловлены систематическим манипулятивным воздействием со стороны неустановленных лиц».

Суд отказал Гергиевой во взыскании компенсации за ремонт, так как из акта приемки квартиры следовало, что жилье находилось в надлежащем состоянии и не создавало угроз. Суд пришел к выводу, что новая собственница делала ремонт в своих интересах ради улучшения жилищных условий.

