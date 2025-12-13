Минобороны сообщило о сбитом 41 украинском беспилотнике над Россией

Минобороны заявило о 41 уничтоженном БПЛА над шестью российскими регионами

Tекст: Денис Тельманов

Средства противовоздушной обороны за прошлую ночь уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа, передает РИА «Новости».

По информации Минобороны, крупнейшее количество дронов – 28 аппаратов – было сбито в воздушном пространстве Саратовской области.

Еще четыре беспилотника сбили над Воронежской областью, четыре – на территории Ростовской области.

По два аппарата уничтожили над Белгородской областью и в небе над Крымом. Один беспилотник был сбит в Волгоградской области.

В сообщении министерства отмечается, что все БПЛА были ликвидированы дежурными расчетами сил ПВО в ходе массированной атаки за одну ночь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, один человек погиб в Саратове в результате повреждений гражданской инфраструктуры после атаки беспилотников.

В Калининском районе Горловки были повреждены многоквартирный дом и газопровод из-за удара беспилотника-камикадзе.

Российские средства ПВО с 13:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа.