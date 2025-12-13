В Госдуме заявили о необходимости увеличить уроки математики и русского языка

Tекст: Денис Тельманов

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал нецелесообразными эксперименты с увеличением сроков обучения ради охвата расширенного перечня предметов.

По его словам, современная школьная программа становится все более сложной, а количество часов на ключевые дисциплины снижается, передает ТАСС.

«Программа разбухает за счет непонятных предметов», – заявил он, подчеркнув, что школы остро нуждаются в дополнительных уроках русскому языку, математике и истории.

Парламентарий раскритиковал введение новых предметов, таких как «Семьеведение», и отметил сильное профессиональное выгорание среди педагогов из-за роста бюрократической нагрузки.

Миронов также усомнился в целесообразности возвращения практики оставлять учеников на второй год. Депутат считает, что важнее оптимизировать учебный план, отказаться от ЕГЭ, снизить объем отчетности для учителей и повысить статус профессии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, школьники и студенты в образовательных учреждениях России обсудили способы предотвращения конфликтов и важность просьбы о помощи в стрессовых ситуациях.

Участники проекта «Разговоры о важном» узнали о ключевой роли селекции, генетики и аграрных инноваций для России на занятии, посвященном 170-летию И.В. Мичурина.

Директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич отметил, что педагогическая наука пока не построила дидактику компьютерных средств и дистанционного образования, а уже возникает необходимость в освоении дидактики искусственного интеллекта.