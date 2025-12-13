Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.12 комментариев
В Госдуме заявили о необходимости увеличить уроки математики и русского языка
Школьная нагрузка растет из-за появляющихся новых предметов, что мешает уделять достаточно времени русскому языку и математике.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал нецелесообразными эксперименты с увеличением сроков обучения ради охвата расширенного перечня предметов.
По его словам, современная школьная программа становится все более сложной, а количество часов на ключевые дисциплины снижается, передает ТАСС.
«Программа разбухает за счет непонятных предметов», – заявил он, подчеркнув, что школы остро нуждаются в дополнительных уроках русскому языку, математике и истории.
Парламентарий раскритиковал введение новых предметов, таких как «Семьеведение», и отметил сильное профессиональное выгорание среди педагогов из-за роста бюрократической нагрузки.
Миронов также усомнился в целесообразности возвращения практики оставлять учеников на второй год. Депутат считает, что важнее оптимизировать учебный план, отказаться от ЕГЭ, снизить объем отчетности для учителей и повысить статус профессии.
