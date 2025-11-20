Заслуженный учитель: В эпоху ИИ бессмысленно давать школьникам задание писать реферат

Заслуженный учитель России Пратусевич: Систему образования необходимо адаптировать под ИИ

Tекст: Татьяна Косолапова

Во время Международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент России Владимир Путин заявил, что перед системой образования, Минпросвещения и Министерством науки и образования стоит непростая задача – как побуждать думать. Он подчеркнул, что возможности искусственного интеллекта – не шутка, поэтому детей в школах, вузах и колледжах необходимо учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы.



«Президент поднял очень важный вопрос. На протяжении развития системы образования какие-то формы заданий отмирают, какие-то развиваются. Например, еще 30-40 лет назад задание написать реферат по какой-то теме было вполне осмысленным. Оно требовало изучения литературы, самостоятельной разработки структуры, написания текста. Ясно, что сейчас такое задание вполне бессмысленно», – говорит Пратусевич.

По его словам, система работы и задания в школе и вузе должны работать именно на развитие способностей. Например, если работа над тем же рефератом проходит в контакте с руководителем, если защита не является формальностью, то реферат «вполне годится и теперь, пусть даже и с применением искусственного интеллекта».

«Я на уроках объясняю детям, что ИИ нельзя слепо доверять, показывая на самых простых примерах из школьной математики, что он не в состоянии решить или придумать адекватную математическую задачу», – подчеркивает педагог.

При этом он отмечает, что учащихся мореходных училищ обучают ходить под парусом, несмотря на то, что им придется дальше управлять более совершенными судами. Так и в образовании: несмотря на наличие калькуляторов, надо учить считать, несмотря на наличие ИИ, надо учить обрабатывать и верифицировать информацию. А для этого придется адаптировать наши задания и систему работы под новые реалии.

«Это непростая задача. Педагогическая наука, причем как в России, так и за рубежом, еще не построила дидактику компьютерных средств обучения, дистанционного образования, а на подходе уже дидактика искусственного интеллекта», – заключил Пратусевич.

