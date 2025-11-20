Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»

Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и «роботов»

Tекст: Катерина Туманова

«В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто. Мы не можем позволить того, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов – развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные – «роботы» такие, которые только кнопки нажимают», – сказал президент.

Путин отметил, что это непростая задача для системы образования, для Минпросвещения и для Министерства науки и образования: как побуждать думать?

По его словам, это задача для преподавательского состава и для всей системы.

«Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим», – обратился к специалистам глава государства.

Напомним, на этой же конференции президент Путин обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» возможное негативное влияние подобных технологий на развитие мышления у детей. «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил президент. Разработчик ответил, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные рассуждения детей.

«Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Путин подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

