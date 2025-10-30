Эксперт: ИИ не сможет заменить сантехников и парикмахеров

Эксперт Обуховский назвал профессии, которые невозможно заменить ИИ

Tекст: Катерина Туманова

Обуховский заявил, что под угрозой окажутся те профессии, чей функционал сводится к шаблонным, повторяющимся операциям с массивами данных, например, бухгалтеры и операционисты, копирайтеры seo-контента и переводчики.

Искусственный интеллект не отнимет работу у всех в один день, но будет безжалостно сокращать количество профессий для человека, так как задача, для решения которой раньше требовался отдел специалистов, теперь будет по силам связке «нейросеть + один специалист-куратор», объяснил он изданию «Республика Татарстан».

«Но есть целый ряд сфер, где без человеческого участия не обойтись никогда. Это сферы, где требуются эмпатия, проявление нестандартного мышления, физическая сила и навыки. Например, медицина не обойдется без врачей, для которых ИИ – помощник, но не конкурент. Да, он может проанализировать снимок, найти отклонение, но поставить окончательный диагноз, учитывая сотни нюансов в состоянии пациента, – нет», – добавил Обуховский.

Эксперт уточнил, что за пределами риска от возможностей ИИ окажутся педагоги, сиделки, няни, психологи, парикмахеры, так как их работа строится на живом, доверительном общении и понимании человеческих эмоций.

«Не стоит бояться потерять работу и «мастерам на все руки»: сантехникам, электрикам, уборщикам», – резюмировал эксперт.

