    7 комментариев
    8 комментариев
    3 комментария
    8 января 2026, 15:41 • Новости дня

    В Коми в результате ДТП с экскурсионным автобусом погиб человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экскурсионный автобус с детьми и взрослыми столкнулся с легковым автомобилем на 120-м километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Коми.

    В результате аварии погиб водитель легковой машины, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Как сообщили в Минобрнауки Коми, всем пассажирам автобуса оказана необходимая помощь, а для детей и родителей организованы горячий чай и выпечка. Сыктывкарские школьники и родители направлялись на экскурсию в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь; в группе находились 18 детей и 13 взрослых, трансфер осуществлялся автобусом марки «Скания» республиканского центра детей и молодежи.

    Во время аварии автобус съехал в кювет и перевернулся, однако водителю и родителям удалось оперативно эвакуировать всех детей. По словам главы администрации Сыктывкара Максима Мартышина, виновником ДТП, по предварительным данным, стал погибший водитель легковушки. Никто из пассажиров автобуса серьезно не пострадал.

    Мартышин отдельно отметил, что родители при организации поездки выполнили все требования безопасности, уведомили ГИБДД о маршруте, а квалифицированный водитель автобуса сумел избежать лобового столкновения, что, вероятно, помог предотвратить более тяжелые последствия. Часть пассажиров уже вернулась домой попутным транспортом, для остальных проработан вариант возвращения.

    Ситуация находится на контроле Минобрнауки Коми и городского управления образования. На месте продолжают работать медики и сотрудники ГИБДД, проводится процессуальная проверка. Глава Сыктывкара выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Ранее в Минераловодском округе Ставрополья произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей, в результате которой погиб водитель легковушки, пострадали четверо несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самаре столкнулись легковой автомобиль и автобус, перевозивший команду по спортивной аэробике, в результате чего пострадали семь человек, в том числе четыре девочки. В Краснодарском крае экскурсионный автобус с детьми столкнулся с большегрузом, однако пострадавших не было.

    7 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»

    Reuters рассказало подробности захвата российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные и береговая охрана попытались задержать российский танкер «Маринера», преследуя судно более двух недель в Атлантике, пишет Reuters.

    О попытке захвата российского нефтяного танкера «Маринера» сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников. По их данным, операция по задержанию судна осуществлялась береговой охраной и военными США после более чем двухнедельной погони через Атлантику. Ранее «Маринера» носил название Bella-1 и сейчас зарегистрирован под российским флагом.

    В момент проведения операции в непосредственной близости от танкера находились российские военные корабли, включая подводную лодку, уточнили собеседники агентства. Это судно стало очередной целью США в рамках кампании давления на Венесуэлу, начатой при президенте Дональде Трампе.

    Чиновники также сообщили, что береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в латиноамериканских водах. Reuters не приводит дополнительных подробностей о времени и обстоятельствах второго инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы вооруженные силы США предприняли уже вторую попытку задержания судна с высадкой десанта.

    До этого российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    А во вторник МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    7 января 2026, 17:17 • Новости дня
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    Эксперт Кнутов оценил захват США судна «Маринера» под российским флагом

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    7 января 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»

    МИД РФ потребовал гуманного обращения с россиянами на судне «Маринера»

    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    @ US EUROPEAN COMMAND/X/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике, заявили в МИД.

    МИД внимательно отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на судно «Маринера», следовавшее под российским флагом, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что среди экипажа есть граждане России.

    МИД РФ подчеркнул: «С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».

    В ведомстве подтвердили, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом, и требуют от США выполнения всех международных обязательств в отношении российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Правительство Британии оказало содействие по запросу США в операции по захвату российского судна.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал действия США пиратской акцией.

    7 января 2026, 16:55 • Новости дня
    США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Командование ВС США подтвердило задержание российского танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский нефтяной танкер «Маринера» был задержан в Атлантическом океане, подтвердило Европейское командование ВС США.

    Европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане, передает ТАСС.

    Военные сообщили, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер «Маринера» за якобы нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», — говорится в сообщении Европейского командования американских вооруженных сил. Отмечается, что в операции также участвовали минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.

    Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист канала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости». 

    Напомним, в среду канал RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике.

    Ранее СМИ сообщали, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    7 января 2026, 19:05 • Новости дня
    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»

    Минобороны Британии подтвердило причастность к захвату танкера «Маринера»

    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией, сообщили в минобороны страны.

    Правительство Великобритании по запросу Соединенных Штатов оказало содействие в захвате российского нефтяного танкера «Маринера» в районе Атлантики, передает ТАСС.

    В официальном заявлении британского Минобороны отмечается, что вооруженные силы страны оказали заранее спланированную операционную поддержку американским военным, участвовавшим в операции по перехвату судна.

    В документе говорится: «Великобритания сегодня предоставила помощь Соединенным Штатам по их просьбе для перехвата судна Bella 1 (прежнее название «Маринеры»)». Уточняется, что британские военные предоставили для операции свои базы, а также обеспечили воздушную разведку с помощью королевских ВВС.

    Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцелярия британского премьер-министра отказалась комментировать ситуацию с задержанием российского танкера «Маринера» силами США рядом с территорией Британии.

    Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что захват судна связан с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД назвал задержание судна под российским флагом пиратской акцией.

    До этого США подтвердили задержание танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    8 января 2026, 09:46 • Новости дня
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина

    Baijiahao: Предложение о ненападении России поставило под сомнение основу НАТО

    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инициатива Москвы зафиксировать гарантии ненападения на страны НАТО вызвала замешательство в альянсе и поставила под вопрос его стратегические основы, пишет китайское издание Baijiahao.

    Президент России Владимир Путин предложил подписать договор, который юридически зафиксирует гарантии ненападения России на страны НАТО, передает Lenta.ru.

    Журналисты китайского издания Baijiahao подчеркнули, что такая инициатива поставила альянс в тупик и стала неожиданной для его руководства. По мнению авторов, если НАТО отвергнет предложение, это выставит альянс в невыгодном свете перед общественностью и покажет стремление сохранять нарратив о российской угрозе.

    В статье отмечается, что юридическое закрепление такого договора может подорвать основы существования НАТО, а согласие или отказ приведет к поражению блока в любом случае. Авторы материала описали инициативу как «зеркало, отражающее трещины в западном стратегическом нарративе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила готовность юридически закрепить на взаимной основе гарантии ненападения на страны ЕС и членов НАТО.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, однако страна готова к любому развитию событий. Также Путин назвал заявления о возможном нападении России на НАТО «чушью».

    7 января 2026, 18:00 • Новости дня
    США захватили танкер Sophia в Карибском море

    Южное командование ВС США сообщило о захвате танкера Sophia

    США захватили танкер Sophia в Карибском море
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia, который находился в международных водах Карибского моря, сообщили в Пентагоне.

    Американские военные захватили танкер M/T Sophia в международных водах Карибского моря, передает ТАСС.

    Как сообщает Южное командование ВС США, операция проводилась совместно с Министерством внутренней безопасности страны в предрассветные часы.

    Танкер Sophia не имел официальной страновой принадлежности и находился под санкциями. Военные уточняют, что задержание произошло в предрассветное время в международных водах, а судно занималось деятельностью, нарушающей международные нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике. Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что задержание связано с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, пиратской акцией.

    7 января 2026, 20:51 • Новости дня
    США выразили намерение предать суду экипаж танкера «Маринера»

    Белый дом: США намерены предать суду экипаж танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера «Маринера» в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Кэролайн Левитт заявила на брифинге, что экипаж судна и само судно были арестованы по судебному ордеру, передает ТАСС. По ее словам, это означает, что члены экипажа подлежат суду за возможные нарушения федерального законодательства США и могут быть доставлены в страну для судебного разбирательства.

    Левитт подчеркнула, что танкер «Маринера» считается частью так называемого теневого флота Венесуэлы и, по версии американской стороны, транспортировал нефть в обход действующих санкций.

    Она добавила: «Задержание сегодня утром в северной части Атлантического океана танкера, передвижение которого было отслежено, произошло в соответствии с ордером, выданным федеральным судом. Это судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть в нарушение санкций. США и президент Дональд Трамп этого не потерпят».

    Белый дом при этом заявляет, что танкер «Маринера» не принадлежит ни одной стране, подчеркнула Левитт. Она отметила, что это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило находящуюся под санкциями нефть.

    «Было установлено, что судно не принадлежит никакой стране, оно шло под ложным флагом, ордер на его задержание был выдан судом, по этой причине экипаж подлежит преследованию», — сказала Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    8 января 2026, 11:30 • Новости дня
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Девять мирных жителей погибли в Красноармейске в результате удара ВСУ по многоквартирному дому, сообщил спасенный из города Сергей Гуранич.

    По его словам, удар был нанесён по наводке украинского волонтёра Дениса Христова с позывным Голландец. Гуранич рассказал, что Христов сначала приехал к девятиэтажке, снял жильцов на телефон, после чего уехал, а вскоре по дому был нанесён ракетный удар, убивший девять человек, передает ТАСС.

    «Волонтер – этот рыжий с позывным Голландец – приехал к девятиэтажке. Из девятиэтажки этой наша знакомая бабушка 86 лет эвакуировалась с ним, больше никто не захотел. Он был с телефоном на палке, снимал соседей наших. Там человек 30 жили. После его отъезда в этот дом прилетает ракета, девять человек убило. Обрушились все девять этажей двух подъездов в подвал», – рассказал спасённый.

    По словам Гуранича, после трагедии Христов снова появился у дома, предлагая людям эвакуироваться, но мужчины, откапывавшие тела родных, пригрозили ему расправой, и волонтер поспешно уехал. Также Гуранич отметил, что на месте удара были обнаружены фрагменты ракет с иностранной маркировкой, а местные слышали запуск ракеты со стороны трассы в Днепропетровскую область, где находились украинские военные.

    Он подчеркнул, что такие действия со стороны волонтёра происходили не впервые. Ещё в декабре спасённые жители Красноармейска рассказали, что ВСУ наносили удары по отказавшимся эвакуироваться жителям по наводке Христова.

    Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о пострадавшей от БПЛА ВСУ мирной жительнице Красноармейска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы на территории Красноармейска, Димитрова и Родинского. Военные также сбили семь дронов с флагами Украины в этих населенных пунктах.

    7 января 2026, 17:26 • Новости дня
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    @ с личной страницы на VK

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При крушении вертолета на территории курорта «Ашатли парк» в Пермском крае погиб известный в регионе предприниматель Ильяс Гимадутдинов, который управлял крупной транспортной компанией, пишут СМИ.

    В крушении частного вертолета Robinson R44 Raven на горнолыжном курорте «Ашатли парк» в Пермском крае погиб миллионер Ильяс Гимадутдинов. Об этом сообщает Ura.Ru, ссылаясь на Telegram-канал «База».

    В сообщении канала говорится, что по предварительным данным, во время полета произошло обледенение двигателя.

    Вместе с Гимадутдиновым на борту находился сотрудник компании «Таттранском» Эльмир Коняков. По имеющейся информации, полет был несанкционирован, а сам вертолет принадлежал компании «Таттранском».

    Фирма занимается грузоперевозками в ХМАО, ЯНАО и Пермском крае, а также предоставляет транспортные услуги для нефтегазовой отрасли. За 2024 год выручка компании составила не менее 2 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет в Пермском крае упал, зацепившись за тросы над горнолыжной трассой. Трагедия произошла в Бардымском районе Пермского края, где погибли два человека. Предварительно специалисты установили, что полет был несанкционированным.


    7 января 2026, 22:03 • Новости дня
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС на Кипре объявил, что украинский конфликт может быть завершен в течение полугода.

    По словам Зеленского, переговоры «достигли нового рубежа» вместе с европейскими партнерами и США и всеми участниками «коалиции желающих».

    «Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», – приводит РИА «Новости» его слова со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Председательство Кипра продлится в ЕС до 30 июня 2026 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский на Рождество улетел на Кипр. Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня. Киев и Брюссель решили использовать парижскую декларацию для урегулирования.

    7 января 2026, 16:33 • Новости дня
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины

    Захарова ответила на призыв Мерца ограничить выезд украинцев в Европу

    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мнение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости оставить мужчин на Украине спровоцировало ироничный комментарий от официального представителя МИД Марии Захаровой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале прокомментировала высказывание Фридриха Мерца. Ранее он заявил, что Украина должна препятствовать выезду молодых мужчин в Германию, Польшу и Францию.

    Захарова отметила, что Мерц, по сути, спрашивает, почему после стольких поставок оружия и денег киевскому режиму президент Зеленский еще не добился победы и почему Украина продолжает существовать.

    «Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зелинский не всех перемолол, и «ще не вмерла», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Мерц отметил, что Украина столкнулась с угрозой гуманитарного и энергетического кризиса.

    Захарова ранее в среду также выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, напомнив о гибели десятков граждан.


    7 января 2026, 21:20 • Новости дня
    ООН призвала не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    В ООН призвали не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с инцидентом вокруг танкера «Маринера» представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и сдерживания от дальнейших шагов к обострению ситуации.

    Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера «Маринера», передает ТАСС. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что у организации недостаточно информации для более детального комментария, однако выразил обеспокоенность развитием событий.

    Дюжаррик заявил: «Мы, конечно, осведомлены о ситуации на данном этапе. У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам». Он напомнил, что любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.

    По словам представителя ООН, организация рассчитывает на предотвращение любой дальнейшей эскалации в связи с данным инцидентом.

    Напомним, Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15 часов по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно «Маринера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    8 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска

    «Ростех» начал поставки сверхтвердых антидроновых патронов в войска

    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    @ rostec.ru

    Tекст: Мария Иванова

    В войска России начали поступать новые патроны IGLA 100 cо сверхтвердой дробью на основе сплава вольфрама, никеля и железа, способные поражать мини-БПЛА на дистанции до 100 метров.

    Сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска, сообщает Ростех. Эти боеприпасы разработаны специально для борьбы с мини-БПЛА и показали лучшие результаты среди аналогов во время практических испытаний в Новороссии.

    В ходе обучения инструкторы госкорпорации «Ростех» продемонстрировали военнослужащим использование нового патрона против дронов, а также провели занятия по тактике стрельбы с различными типами боеприпасов.

    В компании отмечают: «Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием Госкорпорации, cо снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV».

    В «Ростехе» также подчеркивают, что сверхтвердая дробь патрона способна повреждать двигатели, блоки управления, перебивать провода и ломать прочные элементы конструкции дронов. Обычная свинцовая дробь такой эффективности не обеспечивает, добавили в госкорпорации.

    Учебная программа включала как теоретические лекции, так и практическую стрельбу по мишеням с использованием различных видов боеприпасов – от свинцовой дроби до картечи и патронов 5,45х39. Кроме того, инструкторы демонстрировали военнослужащим эффективные методы поражения быстро движущихся целей.

    Серийное производство патронов IGLA 100 калибра 12 миллиметров для нужд армии было запущено в 2024 году. Сейчас эти антидроновые боеприпасы уже начали поступать на вооружение российских подразделений.

    Ранее Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA.

    Между тем специалисты корпорации охарактеризовали танки будущего как полностью интегрированные в единую систему управления.

    В конце прошлого года работники концерна «Уралвагонзавод» добавили к отправленным в войска танкам Т-90М подарочные наборы для каждого члена экипажа, включая альбомы с детскими рисунками.

