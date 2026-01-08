В Коми в результате ДТП с экскурсионным автобусом погиб человек

Tекст: Дарья Григоренко

В результате аварии погиб водитель легковой машины, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Как сообщили в Минобрнауки Коми, всем пассажирам автобуса оказана необходимая помощь, а для детей и родителей организованы горячий чай и выпечка. Сыктывкарские школьники и родители направлялись на экскурсию в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь; в группе находились 18 детей и 13 взрослых, трансфер осуществлялся автобусом марки «Скания» республиканского центра детей и молодежи.

Во время аварии автобус съехал в кювет и перевернулся, однако водителю и родителям удалось оперативно эвакуировать всех детей. По словам главы администрации Сыктывкара Максима Мартышина, виновником ДТП, по предварительным данным, стал погибший водитель легковушки. Никто из пассажиров автобуса серьезно не пострадал.

Мартышин отдельно отметил, что родители при организации поездки выполнили все требования безопасности, уведомили ГИБДД о маршруте, а квалифицированный водитель автобуса сумел избежать лобового столкновения, что, вероятно, помог предотвратить более тяжелые последствия. Часть пассажиров уже вернулась домой попутным транспортом, для остальных проработан вариант возвращения.

Ситуация находится на контроле Минобрнауки Коми и городского управления образования. На месте продолжают работать медики и сотрудники ГИБДД, проводится процессуальная проверка. Глава Сыктывкара выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Минераловодском округе Ставрополья произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей, в результате которой погиб водитель легковушки, пострадали четверо несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самаре столкнулись легковой автомобиль и автобус, перевозивший команду по спортивной аэробике, в результате чего пострадали семь человек, в том числе четыре девочки. В Краснодарском крае экскурсионный автобус с детьми столкнулся с большегрузом, однако пострадавших не было.