Автобус с детьми столкнулся с грузовиком на Кубани
В Краснодарском крае произошло столкновение экскурсионного автобуса с детьми и большегруза, обошлось без пострадавших.
Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с большегрузом в Краснодарском крае, пострадавших нет, передает ТАСС. ДТП произошло 12 октября около 15.00 на автодороге Майкоп – Белореченск – Усть-Лабинск – Кореновск в Усть-Лабинском районе. В автобусе находились дети, которых везли из поселка Каменомостского в Каневской район.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили: «По предварительным данным, водитель автобуса «Кинг-Лонг», перевозивший детей, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с идущим впереди «Камазом». Никто из пассажиров не получил травм, медицинская помощь не понадобилась.
Для доставки детей к месту назначения оперативно организовали дополнительный автобус. На место происшествия выезжали сотрудники дорожной полиции, проводится проверка.
