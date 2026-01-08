В Великом Новгороде на улице нашли девочку без верхней одежды и завели дело

Дело возбудили после обнаружения ребенка без одежды на улице в Великом Новгороде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей возбуждено после того, как на одной из улиц Великого Новгорода была обнаружена пятилетняя девочка без верхней одежды, сообщает прокуратура Новгородской области. По данным следствия, 4 января ребенок остался один в незапертой квартире на улице Щусева. Девочка вышла на улицу без куртки, где ее заметила прохожая.

Малышку доставили в детскую областную больницу, ей оказали необходимую помощь. Сотрудники полиции вскоре нашли родственницу девочки, которая, предположительно, отвечала за ее безопасность в момент происшествия.

Прокуратура Великого Новгорода поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями). Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура Алтайского края начала проверку после сообщений о том, что воспитатели одного из барнаульских детсадов забыли ребенка и ушли, оставив его одного.

А до этого Следственный комитет возбудил дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после появления видео с ползающим по шоссе в Подмосковье ребенком. Водитель нашел на обочине 11-месячную девочку, которая получила серьезное переохлаждение и была госпитализирована.



