    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    8 января 2026, 16:14

    В Великом Новгороде на улице нашли девочку без верхней одежды и завели дело

    Дело возбудили после обнаружения ребенка без одежды на улице в Великом Новгороде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пятилетнюю девочку нашли на улице Великого Новгорода без верхней одежды, после чего прокуратурой было возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.

    Уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей возбуждено после того, как на одной из улиц Великого Новгорода была обнаружена пятилетняя девочка без верхней одежды, сообщает прокуратура Новгородской области. По данным следствия, 4 января ребенок остался один в незапертой квартире на улице Щусева. Девочка вышла на улицу без куртки, где ее заметила прохожая.

    Малышку доставили в детскую областную больницу, ей оказали необходимую помощь. Сотрудники полиции вскоре нашли родственницу девочки, которая, предположительно, отвечала за ее безопасность в момент происшествия.

    Прокуратура Великого Новгорода поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями). Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура Алтайского края начала проверку после сообщений о том, что воспитатели одного из барнаульских детсадов забыли ребенка и ушли, оставив его одного.

    А до этого Следственный комитет возбудил дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после появления видео с ползающим по шоссе в Подмосковье ребенком. Водитель нашел на обочине 11-месячную девочку, которая получила серьезное переохлаждение и была госпитализирована.


    7 января 2026, 19:50
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    7 января 2026, 17:26
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    @ с личной страницы на VK

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При крушении вертолета на территории курорта «Ашатли парк» в Пермском крае погиб известный в регионе предприниматель Ильяс Гимадутдинов, который управлял крупной транспортной компанией, пишут СМИ.

    В крушении частного вертолета Robinson R44 Raven на горнолыжном курорте «Ашатли парк» в Пермском крае погиб миллионер Ильяс Гимадутдинов. Об этом сообщает Ura.Ru, ссылаясь на Telegram-канал «База».

    В сообщении канала говорится, что по предварительным данным, во время полета произошло обледенение двигателя.

    Вместе с Гимадутдиновым на борту находился сотрудник компании «Таттранском» Эльмир Коняков. По имеющейся информации, полет был несанкционирован, а сам вертолет принадлежал компании «Таттранском».

    Фирма занимается грузоперевозками в ХМАО, ЯНАО и Пермском крае, а также предоставляет транспортные услуги для нефтегазовой отрасли. За 2024 год выручка компании составила не менее 2 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет в Пермском крае упал, зацепившись за тросы над горнолыжной трассой. Трагедия произошла в Бардымском районе Пермского края, где погибли два человека. Предварительно специалисты установили, что полет был несанкционированным.


    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 03:55
    Кадровый эксперт назвала самый невыгодный для работников на окладе отпуск

    Эксперт Подольская назвала январский отпуск самым невыгодным

    Tекст: Катерина Туманова

    Январь 2026 года станет самым коротким по рабочим дням месяцем, что приведет к снижению выгоды от отпуска для сотрудников на окладе, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

    «Учитывая небольшое количество рабочих дней в январе, брать отпуск для тех, кто работает по окладной системе оплаты труда, невыгодно», – заявила Подольская РИА «Новости».

    По ее словам, в январе 2026 года будет 15 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, а количество выходных и праздничных дней достигнет 16. Это самый короткий по рабочим дням месяц в году.

    Подольская уточнила, что в такие месяцы стоимость одного рабочего дня может превышать среднедневной заработок, из-за чего отпуск в этот период становится экономически невыгодным для сотрудников на окладе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ТПП Катырин предупредил о рисках при исключении выходных из отпуска. Юрист Санина заявила, что сотрудник может спать на рабочем месте во время перерыва. Юрист Петкилёв рассказал, как взять отпуск после новогодних праздников.

    7 января 2026, 18:33
    ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    ВСУ начали массовый переход на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Офицер российской группировки «Запад» сообщил о резком увеличении использования ВСУ оптоволоконных дронов-камикадзе на краснолиманском направлении.

    ВСУ начали массово использовать оптоволоконные дроны-камикадзе на краснолиманском направлении, сообщает РИА «Новости». По словам офицера группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Пионер», это связано с ростом «серой зоны» между позициями, эффективностью российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и уничтожением расчетов, управлявших дронами на радиоуправлении.

    «Противник очень активно применяет оптоволокно, так как мы отодвинули, уничтожили их пилотов-операторов FPV во всех ближайших населенных пунктах, соответственно, в ближайшей местности. И, сделали так называемую »серую зону« для БПЛА противника. То есть ему приходится сейчас летать в два раза больше расстояния», – рассказал «Пионер».

    Офицер уточнил, что переход ВСУ на оптоволоконные дроны продиктован созданием российскими военными многоуровневой системы противодействия беспилотникам.

    Кроме того, эшелонированная система РЭБ не позволяет дронам с радиоуправлением преодолеть «стену» радиопомех, поэтому ВСУ вынуждены использовать только оптоволоконные дроны и гексакоптеры, однако российские военные продолжают находить и уничтожать как операторов, так и сами аппараты.

    Главное преимущество оптоволоконных дронов – устойчивость к радиопомехам и невозможность перехвата сигнала, однако их дальность ограничена длиной кабеля, которая обычно составляет от 20 до 40 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне спецоперации на Украине.

    Российские операторы БПЛА с апреля по ноябрь поразили более 330 единиц бронетехники при помощи дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский».

    Росгвардейцы перевели дроны в зоне спецоперации на Украине на оптоволокно еще в сентябре.

    7 января 2026, 17:18
    Названа причина смертельного крушения вертолета в Пермском крае

    В прокуратуре озвучили причину смертельного крушения вертолета в Пермском крае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Частный вертолет Robinson R44 рухнул в снег после того, как при взлете его винт задел тросы над горнолыжной трассой в Бардымском районе в Пермском крае.

    Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры опубликовала кадры момента крушения частного вертолета в Пермском крае. На видео видно, что при взлете воздушное судно задело винтом тросы, натянутые над горнолыжной трассой, после чего потеряло управление и рухнуло, сломав хвостовую часть.

    В прокуратуре уточнили: «На место крушения выехал Пермский транспортный прокурор. Обстоятельства выясняются. Предварительно, полет несанкционированный, устанавливаем».

    Падение вертолета Robinson R44 классифицировано как катастрофа. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Приволжским межрегиональным территориальным управлением Росавиации, сообщает Росавиация. Причины будут установлены в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Пермском крае в результате авиакатастрофы с частным вертолетом погибли два человека.

    До этого в декабре на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот травмировал ногу. Также в декабре в Кировском районе Уфы вертолет совершил жесткую посадку, серьезно пострадал пилот.

    7 января 2026, 21:49
    Кадыров : Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Кадыров: Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова Владимира Зеленского о его похищении свидетельствуют о стремлении сорвать процесс мирного урегулирования.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале прокомментировал высказывания Владимира Зеленского, который, по словам Кадырова, обратился к США с просьбой похитить его. Кадыров отметил, что такие действия Зеленского свидетельствуют о готовности идти на любые унижения ради срыва мирного урегулирования.

    В своем сообщении Кадыров написал: «И в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование».

    Также Кадыров подчеркнул, что Зеленский не угрожал выполнить свои угрозы самостоятельно, а лишь обратился к другим странам, подчеркнув: «Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль».

    В завершение своего обращения Кадыров предупредил Зеленского: «Враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?».

    Ранее СМИ цитировали слова Владимира Зеленского о необходимости проведения операции против главы Чечни по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Кадыров заявил, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    7 января 2026, 23:30
    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ

    Минобороны доложило о ликвидированных за три вечерних часа дронах ВСУ

    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидированных за три вечерних часа среды девяти дронах ВСУ.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над Волгоградской областью и акваторией Черного моря», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.


    7 января 2026, 16:40
    Финская полиция изъяла судно Fitburg для следственных действий

    Финская полиция провела изъятие судна Fitburg для начала следственных действий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках расследования повреждения кабеля в Балтийском море финская полиция задержала и изъяла судно Fitburg для технической экспертизы и допроса экипажа.

    Центральная криминальная полиция Финляндии изъяла судно Fitburg для проведения предварительного расследования, передает РИА «Новости». По данным полиции, причиной для изъятия стало подозрение в причастности судна к повреждению кабеля в Балтийском море. В ходе расследования на судне проводится техническая экспертиза, а также организованы допросы членов экипажа. В полиции заявили, что изъятие судна на этом этапе считается необходимым для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

    Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа, гражданина Азербайджана.

    Евросоюз решил усилить контроль над танкерами, которые, по его утверждениям, перевозят российскую нефть, после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.


    7 января 2026, 19:31
    МОК напомнил о запрете российского флага на Олимпиаде после показа «Тур де Ски»

    МОК напомнил о запрете российского флага на Олимпиаде 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет вновь подчеркнул, что российский флаг запрещен на зимней Олимпиаде 2026 года после его появления на «Тур де Ски».

    МОК напомнил о запрете демонстрации российской символики на зимней Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости» . В письме организации отмечается, что это решение касается всех стран, чьи спортсмены допущены к участию только под нейтральным флагом. Поводом для напоминания стало появление российского флага на трибунах во время соревнований «Тур де Ски».

    В минувшее воскресенье российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в гонке с общего старта на «Тур де Ски» и участвовал в церемонии награждения. По сообщениям СМИ, болельщики с российским флагом находились в зоне финиша во время вручения наград. Коростелев подтвердил, что видел флаг после награждения, и позже сфотографировался с этими болельщиками.

    Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены смогут принять участие только в нейтральном статусе, без национальной символики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев по поводу недопуска на соревнования FIS.

    Также исполком МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским стартам с флагом и гимном.

    Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием и подчеркнул значимость возвращения национальной символики российским паралимпийцам.

    8 января 2026, 02:21
    Терапевт Исковских указал на вредные водному балансу напитки

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди напитков есть такие, которые скрыто действуют как дегидратанты, вызывая жажду и лишая организм жидкости, предупредил терапевт клиники CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

    Абсолютным лидером по обезвоживанию врач назвал алкоголь, так как этанол блокирует выработку вазопрессина, из-за чего почки начинают активно выводить воду.

    «Жажда после возлияний – крик организма о катастрофической нехватке влаги», – отметил Исковских в разговоре с «Газетой.Ru».

    На втором месте по негативному влиянию находятся сладкая газировка и пакетированные соки. По словам Исковских, высокая концентрация сахара в них заставляет организм вытягивать воду из клеток. Искусственные добавки в таких напитках усиливают нагрузку на организм.

    Также терапевт выделил кофеиновые стимуляторы, такие как кофе и энергетики. Для людей, регулярно употребляющих такие напитки, диуретический эффект выражен умеренно, но при больших дозах он усиливается, особенно в жару или при физических нагрузках, когда организм теряет много влаги.

    Лечебно-столовые и лечебные минеральные воды, по словам специалиста, не восполняют водный баланс из-за высокой концентрации минералов, нагружающей почки. Для ежедневного употребления подходит только столовая вода с низкой минерализацией.

    Врач рекомендует в качестве стратегии поддержания гидратации пить чистую воду, травяной некрепкий чай или воду с добавлением лимона или огурца. После употребления напитков из «группы риска» обязательно нужно компенсировать это чистой водой: на чашку кофе – стакан воды, на бокал вина – полтора-два стакана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог объяснила опасность запивать еду  соками и газировкой. Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий.

    8 января 2026, 07:30
    Более 60 дронов сбили силы ПВО за ночь над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило о ликвидации над семью регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря 66 дронов ВСУ за ночь.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 7 января до 7.00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, 11 беспилотников ликвидированы над Краснодарским краем.

    Еще шесть БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, пять – над Орловской областью, по два дрона сбиты над Курской и Волгоградской областями и один беспилотник уничтожен над Брянской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. Минобороны доложило о девяти дронах ВСУ, сбитых за три вечерних часа среды. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.

    7 января 2026, 22:30
    Пожар на предприятии близ проспекта Буденного в Москве потушен

    Tекст: Катерина Туманова

    С пожаром на крыше предприятия на востоке Москвы удалось справиться, его площадь составила 300 кв. м, сообщили в оперативных службах города.

    «В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее вечером среды сообщалось, что на предприятии в районе проспекта Буденного в Москве загорелась крыша на площади 300 кв. м на одном из зданий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели спасатели вывели десять человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве.

    8 января 2026, 00:50
    Роспотребнадзор начал расследование случаев ботулизма в Подмосковье

    Роспотребнадзор расследует случай отравления восьми человек в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведомство получило данные о возможных случаях ботулизма в Раменском муниципальном округе, после чего его специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование причин отравления восьми человек, в том числе детей.

    «В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции. Произведен отбор биоматериала от заболевших», – сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

    Ранее сообщалось, что восемь человек в подмосковном Раменском отравились кониной.

    «Пострадали две семьи. Среди отравившихся четверо взрослых и четверо детей», – сказал источник РЕН ТВ.

    По данным телеканала, семьи в деревне Холуденево купили мясо в Костроме и приготовили ее во фритюре 4 января, после чего попробовали блюдо. Через некоторое время все обратились в больницу.

    Семерых госпитализировали с симптомами тяжелого отравления, один был  подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Один пострадавший поначалу отказался от госпитализации, но вскоре был экстренно доставлен в больницу.

    Предположительно, у отравившихся ботулизм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре шестеро москвичей заболели ботулизмом после домашних солений. Роспотребнадзор в декабре начал эпидрасследование после отравления на соревнованиях в Люберцах. В Сочи 7 января отравились дети и тренеры академии футболиста «Спартака» Зобнина.

    7 января 2026, 20:42
    Сальдо запретил массовые праздники в общепите Херсонской области

    Сальдо запретил массовые праздники в ресторанах и кафе Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Херсонской области ввели запрет на проведение организованных праздников с участием свыше десяти человек в заведениях общественного питания.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете массовых праздничных мероприятий численностью более десяти человек в ресторанах и кафе. В своем Телеграм-канале Сальдо пояснил, что мера связана с необходимостью обеспечить безопасность жителей региона в условиях военного положения и сохраняющейся террористической угрозы.

    По словам губернатора, введенный запрет распространяется на любые организованные корпоративы и другие праздничные мероприятия в заведениях общественного питания. Сальдо подчеркнул: «Это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции». Он призвал жителей и руководителей организаций отнестись к решению с пониманием, отметив, что приоритетом остается безопасность населения.

    Причиной ужесточения мер стала трагедия в ночь на 1 января, когда ВСУ нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Один из дронов был начинен зажигательной смесью, в результате чего возник пожар, унесший жизни 29 человек, в том числе двух детей. Личности 12 погибших установлены, еще не менее 60 человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские военные нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области, но пострадавших не было.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта в поселке Хорлы. Подростка, который пострадал при атаке на кафе и гостиницу в Хорлах, решили эвакуировать для лечения в Москву.

    8 января 2026, 03:06
    Депутат Якубовский назвал тех, кто может не платить туристический налог

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые категории граждан, включая несовершеннолетних и участников СВО, не обязаны платить туристический налог, который вводится на местном уровне, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

    Туристический налог относится к местным налогам и может вводиться только по решению муниципальных органов или законами городов федерального значения, передает РИА «Новости» пояснения депутата. Если соответствующее решение не принято, налог не взимается.

    «Перечень лиц, освобожденных от уплаты туристического налога, установлен на федеральном уровне в Налоговом кодексе РФ и является обязательным для применения по всей стране», – заявил Якубовский.

    К ним относятся несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий, участники СВО, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, граждане, прибывшие для лечения или медицинской реабилитации, а также граждане, находящиеся в служебных командировках при наличии подтверждающих документов.

    Также налог не уплачивают граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципалитета. При этом сокращать федеральный перечень льготников на местном уровне нельзя.

    По словам Якубовского, региональные власти и муниципалитеты могут расширять список льготных категорий или устанавливать пониженные ставки, учитывая местные особенности и обеспечивая дополнительные меры социальной поддержки без ограничения федеральных гарантий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Кубани в апреле задумались над отменой туристического налога. Министр финансов Антон Силуанов рассказал о возможном введении турналога при аренде жилья. В конце декабря стало известно, что четыре города России объявили о введении туристического налога.

