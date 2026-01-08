ЕБРР выделил Киеву 75 млн евро кредита для восстановления гидроэлектростанций

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении ведомства подчеркивается: «ЕБРР предоставляет Украине 75 млн евро кредита для модернизации и восстановления гидроэлектростанций», передает ТАСС.

Кредит выделен в рамках соглашения между ЕБРР и украинской госкомпанией «Укргидроэнерго». Кроме займа, Украина получит грант в 20 млн евро, который направят на поддержание восстановления и обеспечение устойчивой работы гидроэлектростанций в условиях военного положения.

Средства ЕБРР будут использованы для замены поврежденного оборудования и проведения модернизации некоторых объектов гидрогенерации. Также часть средств предназначена для создания механизма экстренного реагирования, что должно повысить стабильность работы украинской энергосистемы.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта выступил инициатором предложения о выделении Киеву кредита без изъятия замороженных российских активов на саммите в Брюсселе.

3 января министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина в 2025 году получила рекордную западную помощь на сумму более 45 млрд долларов.