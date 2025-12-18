Четыре города России объявили о введении туристического налога

Tекст: Катерина Туманова

Введение туристического налога с 1 января 2026 года подтвердили представители администраций и дум Курска, Нижнего Новгорода, Самары и Тюмени, передает РИА «Новости».

В Курске налог позволит привлечь в бюджет дополнительные 13 млн рублей, которые направят на развитие городской туристической инфраструктуры.

По данным пресс-службы министерства экономического развития Курской области, налог не затронет Героев СССР и России, инвалидов I и II групп, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, включая участников спецоперации на Украине, а также вынужденных переселенцев – для них городское собрание утвердило дополнительные льготы.

В Нижнем Новгороде размер налога составит 2%, а ежегодное поступление в бюджет может достигнуть 200 млн рублей, отметил председатель городской думы Сергей Пляскин. Он подчеркнул, что Нижний Новгород принимает миллионы туристов, и новый налог позволит реализовать больше проектов для путешественников.

В Самаре ставка налога для гостиничного бизнеса выбрана на минимальном уровне – 1%, и к 2030 году планируется увеличение до 5%. В первый год работы налога город рассчитывает получить 95 млн рублей дохода. Вице-мэр Юлия Ашуркова назвала инициативу социально справедливой.

В Тюмени ставка налога составит 2%, а ожидаемый доход бюджета – до 45 млн рублей ежегодно, сообщила председатель городской думы Светлана Иванова. Власти отметили, что поток туристов не снизится с введением новых сборов.

Туристический налог действует в России с 2025 года: субъекты сами выбирают возможность и ставку введения, минимальная сумма составляет 100 рублей в сутки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Кубани в апреле задумались над отменой туристического налога. Министр финансов Антон Силуанов рассказал о возможном введении турналога при аренде жилья.



