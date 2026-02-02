Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Нацбанк Белоруссии утвердил новый знак белорусского рубля
Национальный банк Белоруссии утвердил новый графический знак белорусского рубля в виде кириллической заглавной буквы «Б» и чертой, сообщила пресс-служба регулятора.
сообщает РИА «Новости».
Как указано в пресс-релизе регулятора, символ выполнен в виде кириллической заглавной буквы «Б» с параллельной чертой по центру, что подчеркивает стабильность и устойчивость валюты.
По словам представителей Нацбанка, буква «Б» выбрана неслучайно: она ассоциируется как с названием страны, так и с национальной денежной единицей. Центральная черта символизирует равновесие и стабильность, а сам графический знак признан узнаваемым, лаконичным и удобным для написания.
В пресс-службе Нацбанка отметили, что новый символ хорошо вписывается в международную систему валютных знаков и должен способствовать укреплению доверия к белорусскому рублю и позитивному имиджу страны.
Конкурс на разработку знака стартовал 24 сентября, принять участие могли как граждане республики, так и иностранцы или лица без гражданства, проживающие в Белоруссии. Всего поступило почти 2,7 тыс. заявок, из которых жюри выбрало пять финалистов, а победитель определялся онлайн-голосованием.
Приз победителю вручил глава Нацбанка Роман Головченко. Победитель получил сертификат на 3 тыс. белорусских рублей (примерно 1,06 тыс. долларов или 79,9 тыс. рублей).
