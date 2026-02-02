Мишустин объявил о создании статуса «товара Союзного государства»

Tекст: Валерия Городецкая

На первом этапе такой статус смогут получить станки, автобусы, грузовые автомобили и микроэлектроника, производимые на территории двух стран, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что главным условием станет совместное производство с использованием материалов и компонентов из России и Белоруссии. «Компаниям, которые ее выпускают, станут доступны дополнительные меры поддержки и преференции как по линии России, так и по линии Белоруссии. А потребители будут четко понимать, что этот качественный товар сделан в Союзном государстве», – заявил российский премьер.

Список продукции, претендующей на новый статус, планируется постепенно расширять. Мишустин добавил, что уже реализуются 26 интеграционных проектов для укрепления независимости от иностранных поставщиков в таких отраслях, как автомобилестроение, сельхозмашиностроение, оптика, станкостроение, авиа- и судостроение.

По итогам 11 месяцев прошлого года российско-белорусский товарооборот составил почти 4 трлн рублей. Также премьер отметил развитие сотрудничества в сфере образования и сообщил о подписании соглашения о новых условиях деятельности Белорусско-российского университета, где обучаются порядка 4 тыс. студентов.

Ранее Мишустин анонсировал заседание Высшего госсовета СГ с участием Путина и Лукашенко.

Он также сообщил о бесплатном проезде между Россией и Белоруссией для льготников.