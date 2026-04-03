Макрон призвал «средние державы» выступить против США и Китая
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе азиатского турне предложил странам создать коалицию для противостояния влиянию США и Китая в мировых делах, сообщает Bloomberg.
Макрон во время визита в Азию заявил, что «средние державы» должны объединиться и противостоять гегемонии двух мировых лидеров – США и Китаю. Французский президент подчеркнул, что Европа и страны, такие как Япония, Южная Корея, Австралия, Бразилия, Канада и Индия, имеют общую повестку по вопросам международного права, демократии, климата и глобального здравоохранения, сообщает Bloomberg.
«Наша цель – не быть вассалами двух гегемонов», – заявил Макрон студентам в Сеуле. Он добавил, что не хочет зависимости от Китая или чрезмерной подверженности непредсказуемости США. По его словам, коалиция единомышленников может сотрудничать в области искусственного интеллекта, космоса, энергетики, ядерной энергетики, обороны и безопасности.
Макрон напомнил, что Франция обладает единственным ядерным арсеналом в Евросоюзе и развитыми оборонными технологиями. В июне он намерен продвигать свою позицию на саммите G7 во Франции.
Призыв Макрона прозвучал на фоне резкой критики со стороны президента США, который обвинил союзников, включая Францию и Южную Корею, в недостаточной поддержке по ситуации в Иране.
Американский лидер публично раскритиковал Францию за запрет на пролет американских военных самолетов и пригрозил, что США это «запомнят». Макрон в ответ заявил, что Франция не была проконсультирована по вопросу войны и не участвует в ней. Он подчеркнул, что «США – великая страна», но их нынешний курс может «открыть ящик Пандоры».
Макрон также отметил, что военные операции не способны решить ситуацию на Ближнем Востоке, и предложил создать механизм предотвращения конфликтов с Ираном, а также миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе после завершения бомбардировок. Война в регионе заблокировала коммерческое судоходство в проливе, где раньше проходила пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного газа.
Западные эксперты расценивали разногласия между США и европейскими союзниками по войне в Иране как глубочайший кризис НАТО.
Американский президент заявил, что Эммануэль Макрон может лишиться своего поста после отказа Парижа поддержать возможные военные действия США в Ормузском проливе.
Также президент США высказался с насмешкой о семейных отношениях Эммануэля Макрона.
Позднее Макрон пообещал укрепить военное присутствие Франции и оборонительную поддержку союзников на Ближнем Востоке на фоне атак иранских беспилотников и согласования ответных мер с США, Германией и Британией.