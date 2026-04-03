РЖД возобновили движение поездов после аварии в Ульяновской области

Tекст: Ольга Иванова

Движение поездов на участке станции Бряндино в Ульяновской области возобновлено после происшествия с пассажирским поездом №302 Москва – Челябинск, передает ТАСС. В РЖД сообщили, что завершили все восстановительные работы, необходимые для обеспечения безопасности и стабильности движения.

Сначала по проблемному участку прошёл грузовой состав, а затем пропустили пассажирский поезд. Это позволило убедиться в безопасности пути и восстановить нормальную работу железнодорожного сообщения.

В компании добавили, что продолжают принимать меры для сокращения времени задержки других поездов и максимально быстрого возвращения их к обычному расписанию.

Напомним, с рельс сошли семь вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск под Ульяновском. СК возбудил уголовное дело.



