Раскрыта тайна исчезновения 13-летней девочки, найденной живой через 30 лет
В американском штате Аризона раскрылись неожиданные обстоятельства исчезновения в 1994 году 13-летней Кристины Мари Плант, которую спустя более чем три десятилетия нашли живой. Как выяснили следователи, она не стала жертвой преступления, а сама ушла из дома и начала новую жизнь под другим именем.
Как пишет New York Post, сейчас женщине 44 года, у нее есть семья, и возвращаться к прошлому она не намерена. 32 года назад 13-летняя Кристина пропала из города Стар-Вэлли: она вышла из дома, чтобы навестить лошадь в конюшне неподалеку, и больше не вернулась.
Спустя десятилетия специальное подразделение по нераскрытым делам применило современные методы анализа, включая новые технологии, что позволило выйти на след. Следователи связались с женщиной и подтвердили: это Кристина Плант. Капитан Джейми Гарретт из офиса шерифа отметила, что была «в полном шоке» – выяснилось, что девушку не похищали, она сбежала сама с помощью родственников из-за недовольства ситуацией в семье.
«Думаю, ей не нравилось место, где она жила, и люди, с которыми она жила, поэтому она сбежала», – добавила офицер полиции.
Сейчас Кристина живет под новым именем, обзавелась семьей и считает прошлое «старой жизнью», о которой даже не вспоминает. Подробности ее местонахождения и обстоятельства обнаружения не разглашаются. «Она не хочет ворошить воспоминания», – пояснила Гарретт.
Дело официально закрыто.