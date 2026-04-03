СК возбудил дело после схода вагонов поезда в Ульяновской области
Уголовное дело о нарушении безопасности движения возбудили после схода семи вагонов пассажирского поезда Челябинск–Москва на станции Бряндино в Ульяновской области, сообщили в Следственном комитете.
Дело завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По версии следствия, утром 3 апреля 2026 года на станции Бряндино в Ульяновской области сошли с рельсов семь вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Челябинск – Москва.
Для установления причин происшествия проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели и назначен ряд экспертиз.
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности. По предварительным данным, семь человек получили травмы.