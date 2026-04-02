КСИР заявил об атаке на авиабазы Израиля и США
Вооруженные силы Ирана нанесли удары по трем израильским авиабазам и нескольким американским военным объектам на Ближнем Востоке, используя беспилотники и ракеты, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
В заявлении КСИР, опубликованном агентством Fars, говорится, что были атакованы районы авиабаз Тель-Ноф, Пальмахим и Бен-Гурион, а также военные объекты в Тель-Авиве, Хайфе, Эйлате, Негеве и Беэр-Шеве. Удары были нанесены с помощью беспилотников и тяжелых баллистических ракет.
КСИР сообщил, что атаковал американские базы Ахмад Аль-Джабер и Али ас-Салем в Кувейте, а также базу Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Эти действия стали продолжением девяностой волны атак по объектам Израиля и США в регионе.
Ранее волна атак иранских военных была направлена против предприятий сталелитейной и алюминиевой промышленности, связанных с США, на территории ОАЭ и Бахрейна.
КСИР ранее заявил, что сбил израильский БПЛА «новой системой ПВО».
Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели 37 американских военных в результате удара по базе в ОАЭ.