Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности для Москвы и области
Действие оранжевого уровня опасности в Москве и области продлили на трое суток
В Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов продлен еще на трое суток – до конца 6 февраля.
Режим повышенной готовности из-за аномальных холодов в столице и Подмосковье сохранится еще на трое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на данные синоптиков. Ранее предупреждение вводили до вечера третьего февраля.
«Его действие продлено до конца суток пятницы, 6 февраля», – подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень считается предпоследним в шкале оповещений.
Подобная маркировка означает наличие опасных метеорологических условий. Существует вероятность стихийных бедствий и нанесения материального ущерба инфраструктуре города и области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности во всех регионах Центрального федерального округа из-за аномальных холодов.
В подмосковном Клину в ночь на 31 января столбики термометров опустились до 30-градусной отметки. Позже в Гидрометцентре объяснили сильные морозы без снегопадов влиянием антициклона над Кольским полуостровом.