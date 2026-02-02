Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности для Москвы и области

Действие оранжевого уровня опасности в Москве и области продлили на трое суток

Tекст: Мария Иванова

Режим повышенной готовности из-за аномальных холодов в столице и Подмосковье сохранится еще на трое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на данные синоптиков. Ранее предупреждение вводили до вечера третьего февраля.

«Его действие продлено до конца суток пятницы, 6 февраля», – подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень считается предпоследним в шкале оповещений.

Подобная маркировка означает наличие опасных метеорологических условий. Существует вероятность стихийных бедствий и нанесения материального ущерба инфраструктуре города и области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности во всех регионах Центрального федерального округа из-за аномальных холодов.

В подмосковном Клину в ночь на 31 января столбики термометров опустились до 30-градусной отметки. Позже в Гидрометцентре объяснили сильные морозы без снегопадов влиянием антициклона над Кольским полуостровом.