В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезьян

Tекст: Вера Басилая

В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с диагнозом оспы обезьян. Главный врач медучреждения Андрей Осипов рассказал, что новый заболевший ранее контактировал с первым пациентом, у которого накануне был подтвержден этот диагноз. Оба пациента будут получать лечение в больнице, сообщает «Россия 24».

По словам Осипова, органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, для которого характерны симптомы лихорадки, увеличение лимфоузлов и сыпи. Передача вируса возможна как от животных, так и между людьми. При легком течении болезнь длится от двух до трех недель и часто проходит самостоятельно.

Ранее Роспотребнадзор начал расследование по подозрению на оспу обезьян в Подмосковье. Диагноз «оспа обезьян» подтвердился у пациента из Домодедовской больницы.