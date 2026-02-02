Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезьян
В Домодедовской больнице появился еще один больной оспой обезьян, ранее контактировавший с уже проходящим лечение пациентом, сообщил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с диагнозом оспы обезьян. Главный врач медучреждения Андрей Осипов рассказал, что новый заболевший ранее контактировал с первым пациентом, у которого накануне был подтвержден этот диагноз. Оба пациента будут получать лечение в больнице, сообщает «Россия 24».
По словам Осипова, органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, для которого характерны симптомы лихорадки, увеличение лимфоузлов и сыпи. Передача вируса возможна как от животных, так и между людьми. При легком течении болезнь длится от двух до трех недель и часто проходит самостоятельно.
Ранее Роспотребнадзор начал расследование по подозрению на оспу обезьян в Подмосковье. Диагноз «оспа обезьян» подтвердился у пациента из Домодедовской больницы.