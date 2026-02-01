Роспотребнадзор начал расследование по подозрению на оспу обезьян в Подмосковье

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе ведомства уточнили, что организованы противоэпидемические меры, проводится выявление и обследование контактных лиц. Уже произведен забор биоматериала для лабораторного исследования и выдано предписание на проведение дезинфекции, передает ТАСС.

В Роспотребнадзоре пояснили, что заражение может произойти при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, на которых есть биологические жидкости, либо с материалами из очагов поражения.

Роспотребнадзор также рекомендует гражданам при поездках за границу избегать контакта с животными, которые могут являться переносчиками вируса, особенно с грызунами и приматами. Кроме того, важно тщательно соблюдать правила личной гигиены, чтобы минимизировать риск заражения.

Ранее в пресс-службе управления ведомства по Московской области сообщили, что разработанные Роспотребнадзором тест-системы для диагностики оспы обезьян позволяют выявлять вирус в кратчайшие сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении единичных завозных случаев оспы обезьян в России.