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Попова сообщила о выявлении единичных завозных случаев оспы обезьян в России
На территории России выявлены отдельные завозные случаи оспы обезьян, ситуация находится на постоянном контроле, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В Российской Федерации мы держим ситуацию на контроле, мы видим единичные случаи, это завозы. Мы понимаем, что и как нужно делать», – приводит слова Поповой ТАСС.
Попова также выразила мнение, что продление режима чрезвычайной ситуации по оспе обезьян, введенного Всемирной организацией здравоохранения, не имеет достаточных оснований. Она отметила, что оправданность подобных решений вызывает вопросы из-за больших бюджетных расходов, связанных с этим статусом.
«Мы уже который год говорим, что внятного обоснования для такого решения не было и нет. И продление очередное тоже оснований не имеет», – сказала она.
По данным системы контроля инфекций Африканского союза, оспа обезьян занимает только пятое место среди рисков, уступая холере, кори, кишечным инфекциям и малярии.
Глава Роспотребнадзора рассказала, что специалисты ведомства провели экспедиции в страны Африки, где доказали, что в ряде случаев ветряную оспу и активизацию герпеса ошибочно принимали за оспу обезьян в результате недостатка лабораторной диагностики. Российские ученые с современным оборудованием доказали отсутствие заболевания в ряде подозрительных случаев, что свидетельствует о неоднозначности нынешней эпидемической ситуации, сказала Попова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что распространение заболевания mpox, известного как оспа обезьян, продолжает соответствовать критериям чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Оспа обезьян – это вирусное заболевание, передающееся от животных к человеку и способное распространяться между людьми при близком контакте. Вирус поражает кожу и лимфатические узлы, вызывает характерную сыпь и общую интоксикацию организма.