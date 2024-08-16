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    16 августа 2024, 20:30 • Справки

    Оспа обезьян: что за болезнь и какие у нее симптомы

    Оспа обезьян: что за болезнь и какие у нее симптомы
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Оспа обезьян – это вирусное заболевание, передающееся от животных к человеку и способное распространяться между людьми при близком контакте. Вирус поражает кожу и лимфатические узлы, вызывает характерную сыпь и общую интоксикацию организма. Расскажем о том, какие симптомы есть у этого заболевания, какие меры предосторожности и профилактики следует соблюдать и нужно ли вакцинироваться.

    Причем тут обезьяны?

    Данный вид вируса ученые смогли выделить именно из крови приматов, отсюда и название. Однако вовсе не обезьяны являются самым частым переносчиком. Более распространены случаи заражения от грызунов. В тропиках это разновидности белок. От них заражаются и другие звери.

    Название болезни не говорит о том, что обезьяны были первым источником вируса – неизвестно, кто заболел и первым и заразил других.

    Оспа обезьян и натуральная оспа

    В результате массовой вакцинации натуральная оспа, уровень летальности которой достигал 90% во время некоторых эпидемий, стала побежденной болезнью.

    Названия этих двух болезней схожи, но имеются различия. Так, при натуральной оспе нет изменений в лимфоузлах, а при заражении обезьяньей они увеличиваются. После обезьяньей оспы обычно не остается рубцов на коже или шрамов, какие бывают от натуральной или даже ветряной оспы (ветрянки, которой многие переболели в детстве).

    Почему оспа обезьян вызывает тревогу?

    Первые случаи заболевания у людей были зафиксированы в 1970 году в Демократической Республике Конго. Однако до недавнего времени это заболевание считалось относительно редким и эндемичным для определенных регионов Африки.

    Ситуация кардинально изменилась в мае 2022 года, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала вспышку оспы обезьян в Европе. Заболевания были зарегистрированы в таких странах, как Германия, Франция, Бельгия, Италия, Швеция, Испания, Португалия, а также в США, Канаде и Австралии.

    В июле 2022 года вспышка оспы обезьян приобрела статус чрезвычайной ситуации на международном уровне. Однако благодаря принятым мерам заболеваемость постепенно снижалась, и год спустя, в мае 2023-го, ВОЗ объявила об окончании этой чрезвычайной ситуации.

    Новая вспышка mpox (это еще одно название оспы обезьян) произошла в следующем году, в августе 2024-го, на Африканском континенте.

    Главная причина для беспокойства вокруг этого заболевания заключается в том, что болезнь распространяется за пределы традиционного ареала – эндемичен он был в Африке. Значит, вирус адаптируется к новым условиям и может передаваться более эффективно.

    Кроме того, после ликвидации натуральной оспы в конце XX века вакцинация против оспы была прекращена во многих странах. В результате значительная часть населения не имеет иммунитета к вирусам семейства оспы.

    В некоторых ситуациях оспа обезьян может вызывать серьезные осложнения, включая пневмонию, энцефалит и сепсис, приводить к летальному исходу.

    Кроме того, озабоченность вызывают социальные и экономические последствия вспышки этой болезни: нарушение работы медицинских учреждений, ограничение международных путешествий и торговли.

    Симптомы оспы обезьян

    После заражения резко подскакивает температура, возникают головные и мышечные боли, пациент ощущает общую слабость. Симптоматика поначалу напоминает грипп. Наиболее характерный признак, по которому часто выявляют обезьянью оспу, – это увеличенные лимфатические узлы.

    Период от момента заражения до появления первых симптомов, называемый инкубационным, обычно длится от пяти до двадцати одного дня, чаще всего около шести – шестнадцати дней.

    Увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия) – это один из наиболее характерных признаков оспы обезьян, который отличает ее от других подобных заболеваний.

    День или три спустя после возникновения первых симптомов на коже начинают появляться характерные высыпания. Сначала это небольшие красные пятна, которые затем превращаются в папулы (узелки), везикулы (пузырьки), пустулы (гнойнички) и, наконец, корочки. Число высыпаний может варьироваться от нескольких до нескольких тысяч.

    Локализация: чаще всего сыпь появляется на лице (исключение составляют лишь 5% случаев), ладонях и стопах (три четверти случаев, согласно медицинской статистике), но может распространяться на другие части тела. Бывают случаи, когда высыпания появляются на слизистой ротовой полости, глазах или гениталиях. В таких ситуациях важно не перепутать истинную причину заражения с герпесом.

    Другие симптомы:

    – Отек лица.

    – Боль в горле.

    – Кашель.

    – Увеличение печени и селезенки.

    Продолжительность заболевания

    Как правило, длится болезнь около двух недель, максимум на лечение может потребоваться месяц. Обычно заболевание проходит самостоятельно. Осложнения развиваются только у некоторых пациентов.

    Кто входит в группу риска?

    В 2022 году обезьянью оспу в Европе фиксировали у мужчин, имеющих сексуальные контакты с другими мужчинами, однако риск заражения существует для всех людей, независимо от пола, возраста или сексуальной ориентации.

    Одной из основных причин повышенной восприимчивости к оспе обезьян является отсутствие массовой вакцинации против натуральной оспы. Выше уже упоминалось, что многие страны отказались от массовой вакцинации от оспы. Произошло еще в конце прошлого века. Люди, в детстве не получившие такую прививку, находятся в группе повышенного риска.

    Также в эту группу входят:

    – Люди, контактировавшие с зараженными.

    – Медработники.

    – Люди, имеющие тесный контакт с дикими животными, особенно в эндемичных районах.

    – Люди с ослабленным иммунитетом (ВИЧ-инфицированные, пациенты, принимающие иммуносупрессоры).

    Как можно заразиться оспой обезьян?

    Основными путями передачи вируса являются:

    1. Непосредственный контакт с пораженными участками кожи и высыпаниями на теле пациента. Опасность представляют также слизистые оболочки или биологические жидкости больного.

    2. Контакт с больными животными, в том числе укусы или царапины, а также обработка дикого мяса.

    3. Источником болезни могут стать загрязненные предметы, в том числе постельное белье и посуда, которой пользовался пациент.

    Подтвержденных данных о воздушно-капельном пути передачи оспы обезьян в настоящее время нет. Основным способом заражения остается прямой контакт, в том числе половой.

    При этом считается, что шанс подхватить вирус от другого человека ниже, чем заболеть в результате контакта с животным.

    Летальность от оспы обезьян

    Уровень смертности этого вируса может значительно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как:

    – Генетический вариант вируса

    Существуют два основных генетических варианта вируса оспы обезьян: центральноафриканский и западноафриканский. Первый из них считается более вирулентным и демонстрирует более высокий уровень летальности – вплоть до каждого десятого случая.

    Западноафриканская версия вируса, как правило, приводит к менее тяжелым формам болезни, и летальность от него обычно не превышает 1%.

    – Возраст

    Младшие возрастные группы, особенно дети, могут оказаться более восприимчивы к заболеванию и иметь более высокий риск развития осложнений.

    – Сопутствующие заболевания

    Наличие других заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция или иммунодефицитные состояния, может значительно повысить риск летального исхода.

    – Качество медицинской помощи

    Своевременное и адекватное лечение может значительно снизить риск смерти от оспы обезьян. В 2022 году, когда произошла вспышка этой болезни в Европе, уровень смертности пациентов оказался сравнительно низким. Почти все случаи протекали в легкой форме, повсеместной госпитализации не потребовалось, к ней прибегали лишь изредка. В результате зафиксировали только несколько летальных исходов.

    Лечение и вакцинация от оспы обезьян

    Вакцина против обыкновенной оспы, хотя и не является специфической для «обезьяньего» варианта, обеспечивает высокую степень защиты от этого заболевания.

    Специфического лечения оспы обезьян не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов и предотвращение осложнений. В некоторых случаях могут применяться противовирусные препараты, которые показали эффективность в экспериментальных исследованиях.

    Тест для диагностики оспы обезьян

    В России центром «Вектор» разработаны специальные тест-системы, которые помогут при необходимости обнаружить данный вирус. Причем само тестирование можно проводить в условиях за пределами лабораторий.

    Профилактика оспы обезьян

    Основные меры, направленные на снижение риска заражения, включают:

    1. Как можно меньше контактировать с животными, особенно с грызунами и приматами и особенно в эндемичных районах. Избегать непосредственного контакта с кровью, мясом и другими биологическими жидкостями этих животных.

    2. Регулярное мытье рук с мылом, особенно после контакта с животными или потенциально зараженными поверхностями, является одним из самых эффективных способов предотвратить заражение.

    3. Социальная дистанция: рекомендуется избегать тесного физического контакта с окружающими, соблюдать меры предосторожности в общественном транспорте и других местах скопления людей.

    4. Использование медицинских масок, особенно медработниками.

    Оспа обезьян в России

    Угроза масштабной эпидемии данного вируса в России оценивается, по данным Роспотребнадзора, как низкая. Меры санитарно-карантинного контроля на границе усилены и действуют, что позволяет вовремя выявлять и изолировать возможные случаи.

    Несмотря на это, отдельные случаи заболевания регистрируются. Так, в начале 2023 года были зафиксированы случаи оспы обезьян у туристов, прибывших из Китая. Однако благодаря оперативным действиям санитарных служб удалось предотвратить распространение инфекции.

    Эксперты уверены, что даже в случае завоза вируса оспы обезьян в Россию случаи будут единичными и не приведут к массовой эпидемии. Это связано с высоким уровнем развития российской системы здравоохранения, которая позволяет своевременно оказывать медицинскую помощь больным.

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