ВОЗ подтвердила режим ЧС в здравоохранении в связи с оспой обезьян

Tекст: Дарья Григоренко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что распространение заболевания mpox, известного как оспа обезьян, продолжает соответствовать критериям чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, который согласился с рекомендацией комитета ВОЗ по mpox.

Комитет по mpox провел заседание 25 февраля и представил рекомендации членам ВОЗ. Основные рекомендации касаются усиления эпидемиологического надзора, укрепления трансграничного сотрудничества и информирования путешественников. Комитет подчеркнул, что ограничения на поездки и торговлю могут негативно повлиять на экономику и не должны вводиться без обоснования.

Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил, что распространение оспы обезьян в России исключено, но мониторинг эпидемиологической ситуации продолжается. В пресс-службе отметили, что в странах Африки лабораторно подтвержден лишь 21% случаев инфицирования вирусом оспы обезьян, но увеличилось число других опасных инфекций. В Африке продолжается эпидемия холеры, а случаи лихорадки Денге и чумы значительно увеличились.

Роспотребнадзор планирует передать 2 млн тестов на оспу обезьян и 6 мобильных лабораторий Африке при финансовой поддержке правительства России. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание с симптомами, такими как лихорадка и сыпь. Вирус передается от диких животных и возможно межчеловеческое распространение.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что за болезнь оспа обезьян и какие у нее симптомы.

Напомним, в августе первый за пределами Африки случай заражения оспой обезьян был выявлен в Европе.