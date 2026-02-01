Роспотребнадзор разработал быстрые тесты для выявления оспы обезьян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тест-системы для диагностики оспы обезьян, разработанные и зарегистрированные Роспотребнадзором, позволяют детектировать вирус за минимальное время, передает РИА «Новости». В пресс-службе ведомства отмечается, что применяются современные высокотехнологичные методы, что обеспечивает быструю и точную диагностику заболевания.

В Домодедовской больнице ранее был госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян, ему проводят необходимые диагностические исследования. Одновременно с этим совместно с территориальными органами Роспотребнадзора осуществляются меры по изоляции и предотвращению распространения инфекции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Индии выявили новый опасный штамм оспы обезьян.

Российские ученые создали новые молекулы для борьбы с этим заболеванием.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении единичных завозных случаев оспы обезьян в России.