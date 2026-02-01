Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.9 комментариев
Роспотребнадзор разработал быстрые тесты для выявления оспы обезьян
Разработанные Роспотребнадзором тест-системы для диагностики оспы обезьян позволяют выявлять вирус в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Московской области.
Тест-системы для диагностики оспы обезьян, разработанные и зарегистрированные Роспотребнадзором, позволяют детектировать вирус за минимальное время, передает РИА «Новости». В пресс-службе ведомства отмечается, что применяются современные высокотехнологичные методы, что обеспечивает быструю и точную диагностику заболевания.
В Домодедовской больнице ранее был госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян, ему проводят необходимые диагностические исследования. Одновременно с этим совместно с территориальными органами Роспотребнадзора осуществляются меры по изоляции и предотвращению распространения инфекции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Индии выявили новый опасный штамм оспы обезьян.
Российские ученые создали новые молекулы для борьбы с этим заболеванием.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении единичных завозных случаев оспы обезьян в России.