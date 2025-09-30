Российские ученые создали новые молекулы для борьбы с оспой

В России создали новые молекулы для борьбы с вирусом оспы

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые синтезировали новый класс органических молекул для борьбы с ортопоксвирусами, включая вирус натуральной оспы, полученные соединения могут стать основой для новых лекарств, передает РИА «Новости».

Разработка была выполнена исследователями из Томского политехнического университета при поддержке Российского научного фонда, к работе также подключились специалисты из Петербурга, Ярославля, Новосибирска, Уфы и других научных центров.

Как пояснили ученые, существующие лекарства от оспы отличаются недостаточной эффективностью против некоторых штаммов и могут вызывать тяжелые побочные эффекты, особенно со стороны почек. В связи с этим задача создания более безопасных и результативных средств остается актуальной.

В ходе работы исследователи модифицировали арилоксадиазолы – молекулы, ранее показавшие невысокую, но подтвержденную противовирусную активность. Итогом стал синтез 21 новой молекулы, из которых 19 проявили антивирусные свойства, а пять из них эффективно подавляли размножение вируса в концентрациях, в сотни или тысячи раз меньших по сравнению с действующей дозой препарата цидофовира.

Высокая эффективность новых соединений сопровождалась минимальной токсичностью для живых клеток. «Мы разработали новую молекулярную платформу для создания противовирусных препаратов, которую можно адаптировать и для борьбы с другими патогенами», – заявил инженер-исследователь Артем Семенов.

Следующим этапом работы станет тестирование молекул на животных, изучение их фармакокинетики и механизмов действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор создал тест для обнаружения 25 вирусных инфекций.

Российские ученые из СПбПУ и НИИ гриппа имени Смородинцева разработали и протестировали интерферон третьего типа, который способен защищать от гриппа и других вирусных инфекций.

Летом сообщалось, что на территории России выявлены отдельные завозные случаи оспы обезьян.